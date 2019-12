Il bloque la construction de 1500 logements, les promoteurs crient à l'arnaque

Un marchand de biens, qui a déposé 20 recours dans les Hauts-de-Seine (92), est accusé d'escroquerie par la Fédération des promoteurs privés d'Ile-de-France.

La Fédération des promoteurs immobiliers d'Ile-de-France (FPI-IDF) a saisi le procureur de la République de Nanterre pour escroquerie et tentative d'escroquerie, a-t-elle annoncé, confirmant une information du Parisien-Aujourd'hui-en-France.

C'est un marchand de biens, habitant les Hauts-de-Seine (92), qui est visé. Vassili Perinet aurait déposé plus de 20 recours à l'encontre de programmes immobiliers situés à Colombes, Asnières-sur-Seine, Courbevoie, Suresnes, La Garenne-Colombes, Puteaux ou encore Boulogne-Billancourt. Au total, ce sont plus de 1500 logements, dont la construction a été ralentie ou bloquée, qui sont concernés. Soit près de 5% de la production annuelle de logements (33.000 mises en vente) réalisée par les promoteurs franciliens.

Pour ce faire, Vassili Perinet aurait acheté aux enchères plusieurs biens situés dans le périmètre de futurs chantiers immobiliers. Ce qui lui a permis de déposer un recours pour contester le projet. Contre une somme d'argent, le représentant d'Iptiq Life, une filiale de Swiss Re, assurance basée au Luxembourg, propose aux promoteurs de retirer ses recours. «Ces multiples et quasi systématiques recours contre les permis de construire n'ont vraisemblablement qu'un seul but: faire signer aux promoteurs des protocoles transactionnels», dénonce Pierre Bibet, délégué général de la FPI-Ile-de-France.

Condamné pour avoir déposé plus de 70 recours

L'appel n'est certes pas suspensif mais les promoteurs craignent de voir les banques, réticentes à financer un projet faisant l'objet de recours, se retirer. Par ailleurs, qui dit recours dit dépassement de délai et donc risque de ne pas toucher de subventions publiques. Dès lors, pressés par le temps, ils acceptent souvent de mettre la main à la poche.

Les sommes réclamées peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. «Il y a un véritable intérêt à maintenir un niveau élevé de constructions de logements, surtout en Ile-de-France. Les demandes sont toujours en hausse mais, ces derniers mois, la production a drastiquement diminué (-23% en un an). Bloquer des projets immobiliers d'intérêt public à des fins personnelles sera toujours une attitude irresponsable», dénonce Pierre Bibet. Comme la FPI, la ville de Colombes, où le marchan de biens a déposé 10 des 20 recours, a également déposé plainte.

Professionnels et élus réclament la mise en place de référés d'urgence pour ce type de recours pour ne pas arrêter les projets et des sanctions financières plus dissuasives. Promulguée en novembre 2018, la loi logement a réduit la durée moyenne d'un recours de 24 à 10 mois. Par ailleurs, depuis 2013, seules trois demandes de sanctions sur 400 ont abouti. Les sommes à payer vont de...2000 à 4000 euros. Seul un cas a beaucoup fait parler: un particulier à la tête de l'association Apure (Association Paris urbanisme responsable et écologique), a déposé environ 70 recours qui lui ont rapporté 1,6 million d'euros. En juillet 2018, il a été condamné à 30 mois de prison avec sursis et au remboursement des sommes indûment perçues.