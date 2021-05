Haute-Garonne. Les locataires ne payaient plus le loyer, de faux policiers se présentent pour les expulser

Les deux ont hommes ont expliqué avoir été engagés pour se faire passer pour de faux policiers (illustration). (Pixabay / cocoparisienne)

Deux hommes déguisés en policiers se sont présentés à l'appartement loué par un jeune couple qui éprouvait des difficultés pour payer le loyer, à Launaguet (Haute-Garonne). L'objectif : mettre la pression et expulser les mauvais payeurs. Le duo s'est toutefois fait démasquer. Ils ont été mis en examen tout comme la propriétaire du logement.

Elle aurait trouvé une solution radicale pour faire expulser ses locataires. Une femme âgée de 60 ans originaire de Seine-Saint-Denis ainsi que deux hommes d'une quarantaine d'années ont été mis en examen samedi 22 mai pour « tentative d'extorsion ».

La sexagénaire, propriétaire d'un appartement situé à Launaguet, au nord de Toulouse (Haute-Garonne), est soupçonnée d'avoir engagé les deux individus qui se sont fait passer pour des policiers afin de mettre la pression sur ses locataires, raconte La Dépêche du Midi.

De faux policiers pour expulser les locataires

Ce jeune couple louait l'appartement depuis quelques mois. En raison de la pandémie, l'homme, qui travaillait dans la restauration, et sa compagne ont éprouvé des difficultés financières. Ils n'ont pas pu payer le loyer entre mars et mai. Jeudi 20 mai, deux hommes se sont présentés à l'appartement loué par le couple. Ils étaient équipés de brassards de police, d'une carte de policiers, de pistolets et d'un papier d'huissier. Ils ont alors exigé aux locataires de les suivre en garde à vue. Après discussion, les agents ont finalement laissé une heure au couple pour partir du logement.

Seulement, la locataire ne s'est pas laissée avoir. Elle a appelé les gendarmes afin d'éclaircir la situation. Les faux policiers ont alors été démasqués et placés en garde à vue. Ils auraient avoué avoir été embauchés par la fille de la propriétaire. Cette dernière et le duo de faux policiers ont été placés en détention provisoire.