Hausse des frais de notaire : ce département français vous rembourse jusqu'à 7 000 euros

En Haute-Vienne, le Département peut financer une partie des frais de notaire lors de l'achat d'un bien dans une commune en déclin démographique. (illustration) (AlexanderStein / Pixabay)

Pour attirer de nouveaux habitants, la Haute-Vienne met la main à la poche. Alors que, comme la grande majorité des départements français, la collectivité a voté en 2025 une augmentation de 0,5 point des frais de notaire qu'elle collecte, elle va dans le même temps mettre en place une aide ciblée pour endiguer le déclin démographique. Le Département va ainsi financer une partie de ces frais de notaire pour un achat immobilier dans 91 communes dont Limoges, rapporte La Charente Libre .

Jusqu'à 7 000 euros d'aide

Pour profiter de ce dispositif, il faut être âgé de moins de 40 ans ou, pour ceux qui ont plus, avoir un enfant de moins de 16 ans. Le bien acheté doit devenir la résidence principale de l'acheteur pendant au moins cinq ans et avoir été construit avant le 31 décembre 1990. Son prix doit être inférieur à 200 000 euros (hors frais d’agence et de notaire), sauf à Limoges où il peut grimper jusqu'à 250 000 euros.

Le montant de l'aide varie en fonction de plusieurs critères dont la valeur du bien. Il peut atteindre au maximum 7 000 euros. Pour être éligible lors de l'achat d'un logement classé E, F ou G au DPE, il faudra s'engager à réaliser des travaux de rénovation énergétique.