Hausse de 47 % de la demande placée de bureaux à Lille au T1 2021 selon BNP Paribas Real Estate

C'est une bonne surprise après une année 2020 marquée par de forts doutes sur la résilience de l'immobilier de bureaux, en particulier à l'aune du développement du télétravail qui s'annonce en partie structurel. Les marchés régionaux, tout comme le marché francilien, ont été marqués l'année dernière par un recul significatif de la demande locative (-45% par rapport à 2019 en Île-de-France, -47% à Lille). Le fort rebond enregistré à Lille au T1 2021 constitue donc une excellente nouvelle. Avec 41.000 m2 placés auprès des utilisateurs (+47% par rapport au T1 2020), on retrouve des niveaux proches de la période pré-Covid.

BNP Paribas Real Estate a comptabilisé plus de 120 transactions sur les trois premiers mois de l'année 2021 sur le marché des bureaux à Lille, c'est le plus grand nombre d'opérations enregistrées au cours d'un premier trimestre depuis cinq ans.

« Cette performance est d'autant plus appréciable que ce premier trimestre n'a enregistré que quatre transactions de plus de 1 000 m², le marché Lillois a donc bien été porté par une multitude d'opérations réalisées par ses PME mais également par le secteur de la formation très dynamique sur notre Métropole, résume Xavier Delecroix, directeur adjoint bureaux Région Nord de BNP Paribas Real Estate Transaction. « En parallèle, de grands utilisateurs, animés par les nouveaux usages et modes de travail, ont confié à nos équipes des missions exclusives de recherche laissant présager une année 2021 proche des standards des cinq derniers exercices ».

Il faut noter sur le premier trimestre 2021 une dynamique particulière des prises à bail sur des immeubles développés en VEFA « en blanc » -donc avec le risque locatif porté par l'investisseur-, avec en particulier la location de l'immeuble « Wenov » de 7.500 m2 à deux écoles d'enseignement supérieur.

« D'autres opérations sont également prévues au deuxième trimestre, sur des immeubles livrés en blanc sur différents secteurs de la Métropole. Ainsi, nous venons de signer avec une société de coworking sur 2 400 m² au sein de l'immeuble The Cloud à Villeneuve d'Ascq. Une autre transaction de 450 m² à Euralille (immeuble Tripolis), vient d'être réalisée également par nos équipes. Nous menons d'autres négociations avancées en ce moment, notamment au sein de l'immeuble « Bord de l'Eau » dans le secteur Grands Boulevards, pour 3 000 m² ou encore sur « L'immeuble XY » pour 1 500 m² à Loos. La part du neuf devrait donc reprendre des couleurs dans les prochains mois à Lille », analyse Xavier Delecroix.

Du côté des investisseurs, ce sont 50 millions € de capitaux qui ont été engagés sur le marché des bureaux lillois au cours du T1 2021, soit un niveau proche des records historiques d'après BNP Paribas Real Estate. Paradoxalement, ce montant très élevé pour les standards de ce marché tertiaire régional s'est concentré sur quatre transactions uniquement. BNP Paribas Real Estate mentionne ainsi dans son communiqué qu'une transaction majeure a boosté le marché lillois sur cette première période de l'année : « la cession de l'opération Emblem développée par les promoteurs Groupe Duval et Icade Promotion, une transaction réalisée par BNP Paribas Real Estate ».

« Cet immeuble prime de 9 000 m², implanté au cœur d'Euralille, a séduit Macifimo qui a acquis cet actif en blanc. Depuis plusieurs années maintenant, le marché des Vefa est très dynamique et cette transaction prouve une nouvelle fois la confiance des investisseurs dans le marché lillois. Le taux prime enregistré en 2018 à 4,15 % pour un immeuble neuf à Euralille n'a pour le moment pas été réitéré. Cependant, le dynamisme du marché laisse à penser qu'une nouvelle compression du taux est envisageable », estime Xavier Hugot, directeur adjoint investissement Région Nord de BNP Paribas Real Estate Transaction.