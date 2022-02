Guerre ou paix, quel impact sur les fonds d’assurance vie ?

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président https://www.evariste-quant-research.com/

Le monde est à un point de bifurcation entre guerre et paix. La crise ukrainienne pourrait accentuer fortement le choc inflationniste. La situation présente exige une allocation basée sur une gestion stricte du risque et une grande capacité d'analyse de scénarios.

Chronique d'une guerre annoncée

La crise ukrainienne que nous traversons peut impacter profondément la répartition de la richesse mondiale. Elle se traduirait par un choc énergétique majeur. L'Allemagne dépend très fortement du gaz russe puisque Merkel a choisi de renoncer au nucléaire. Une interruption des exportations russes qui représentent 50% des importations allemandes de gaz peut impacter profondément la compétitivité de notre plus grand partenaire économique.

Pour un investisseur, on a donc là un défi majeur : comment structurer son portefeuille pour traverser les différents scénarios de crise possibles, alors que par essence, il est impossible pour un non initié de comprendre ce qui se trame dans les grandes chancelleries mondiales ?

La réponse à ces questions existentielles pour la pérennité même d'un patrimoine financier repose sur une gestion mathématique du risque et une allocation basée soit sur une puissance d'analyse extrêmement fine, soit sur l'intelligence artificielle.

Quel impact de la création monétaire de la crise COVID sur la répartition de la richesse?

Keynes a beaucoup réfléchi sur les liens entre histoire de la monnaie et histoire politique. Il a ainsi pu prouver que bien des grands tournants de l'histoire sont liés à des changements majeurs de la masse monétaire.

La grande reconstruction des années 50 est liées à la création par Keynes du système de Bretton Woods. Il repose sur une stabilisation de l'offre de monnaie et donc de la croissance réelle en fonction de la croissance potentielle. La grande stagnation économique des 10 dernières années peut ainsi être expliquée par une sous création monétaire reflétée par le piège à la liquidité des taux zéro.

Le grand reset monétaire de la crise COVID ouvre-t-il la voie à d'un nouvel Age d'Or et à la fin du «grand déclassement» dénoncé par certains ? Certains l'anticipent. De fait, le retour de la création monétaire et donc de l'inflation et de la croissance nominale va permettre aux classes moyennes de bénéficier d'une croissance économique retrouvée grâce à une déthésaurisation de l'épargne improductive bloquée dans des placements à taux négatifs.

Guerres ou Paix ? L'effet papillon

Pour d'autres analystes, les voies de l'Histoire ne sont pas droites. Il existe des points d'inflexion majeurs via en particulier les crises politiques et les guerres.

Nous sommes sans doute à un tel point d'inflexion de l'Histoire où un simple papillon peut déclencher une inflexion brutale et définitive d'un système instable entre deux équilibres radicalement différents.

Quelle fin pour Fight Club ? Le film ou Tencent ?

Fight Club est un film mythique pour bien des gérants de hedge funds. Ils y voient une parabole de la « grande expérimentation » de ces 20 dernières années. Les Chinois ont récemment annoncé avoir changé la fin de ce film. Tencent, une sorte de Netflix chinois, a ainsi remplacé la grande explosion finale qui voit la destruction du capitalisme par dynamitage de son système financier.

La nouvelle fin proposée pour les Chinois est plus politiquement correcte : les autorités arrêtent au dernier moment les conspirateurs fous qui ont tenté d'organiser l'explosion finale. Mais Tencent a finalement annoncé revenir au scénario initial…

Vers une crise de Munich ou une crise Fultonienne ?

Marchons-nous vers le grand affrontement entre la Russie et les Etats-Unis autour de l'Ukraine, remake du «Drang nach Osten» (la marche vers l'Est), mythe fondateur et destructeur du nazisme et du Schachtisme jusqu'au désastre de Stalingrad de 1942 ?

Ou verrons-nous les démocraties revenir à Churchill dans son discours séminal de Fulton en 1946. Il avait alors averti les USA que toute confrontation avec la Russie posait le risque d'une destruction des forces fondatrices de nos démocraties: leurs classes moyennes, vivier de leur rotation économique et sociale et de leur intelligence collective.

Pour choisir entre ces deux scénarios schachtien ou churchillien, il existe deux voies possibles : soit une capacité de prospective majeure, soit l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle. La première repose sur une analyse fondamentale du marché. La seconde repose sur une analyse mathématique. Ces deux approches sont complémentaires.

Performance d'une allocation dynamique Evariste depuis 12/2010 par rapport à une allocation 60% actions Monde 40% obligations Monde. On remarque qu'une allocation active permet de limiter la baisse de la crise COVID de mars 2020 et de la crise Ukrainienne de janvier 2022.

Source: Evariste Quant Research, Bloomberg LLP. Performance portefeuille modèle sans frais. Bloomberg n'est pas responsable de cette analyse. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

Comment structurer son portefeuille?

La structure actuelle des taux anticipe encore une hausse rapide mais limitée des taux de la FED et de la BCE. En cas de choc inflationniste supérieur du fait par exemple d'une guerre en Ukraine, l'inflation pourrait augmenter bien plus fortement forçant ainsi la Fed puis la BCE a monté leurs taux bien au-dessus des niveaux actuellement anticipés.

Pour toutes ces raisons, nous conseillons les stratégies suivantes :

1. Bloquer les emprunts à taux variables en les transformant à taux fixe sur une maturité la plus longue possible

2. Réduire son allocation sur les fonds en euros au profit des unités de compte.

3. Vendre les fonds obligataires en euro des allocations, y compris les obligations haut rendement et obligations émergentes.

4. Garder éventuellement des obligations internationales pour se protéger contre une baisse de l'euro face au dollar et au yen.

5. Conserver aussi des fonds indexés sur l'inflation court terme pour se protéger contre un choc inflationniste en particulier énergétique tout en limitant l'exposition à une renormalisation des taux réels. Dans toutes les bulles qui se sont succédées, les biens réels sont ceux qui ont été le moins impacté par la création monétaire accumulée depuis 20 ans.

6. Bloquer les taux TME en ouvrant des contrats de capitalisation. Ces contrats permettent de lisser les plus-values d'un contrat d'assurance vie à partir du TME initial pour les entreprises.

7. Se réfugier sur les actions en particulier actions mondiales. Profiter de la grande rotation entre les obligations et les actions après 10 ans de stagnation économique de l'euro.

Allocation Evariste Monde Dynamique : les positions en obligations ont été réduites au minimum. Les positions sont actuellement acheteuses en actions malgré les tensions en Ukraine

Conclusion : acheter au son du canon ?

« Il faut acheter au son du canon et vendre au son du violon », tel est un adage bien connu des Rothschild. Nous adhérons à cet adage de la plus grande famille de financiers français.

La crise Ukrainienne, le grand reset de l'inflation et des taux sont autant de scènes d'une grande pièce de théâtres du Monde dont les acteurs viennent et passent en fonction des aléas politiques. On y voit transparaître un nouveau monde à travers le voile du grand cycle Schumpetérien de destruction créatrice.

Nul ne peut encore distinguer parfaitement la structure de ce monde en devenir. Pour les partisans du grand effondrement civilisationnel, il verra la fin de la Civilisation des Lumières pour un retour à une décroissance écologique plus respectueuse de la planète via le grand déclassement.

Pour d'autres, la crise actuelle verra l'émergence d'un néo capitalisme refondé et régénéré par la grande révolution technologique et monétaire, tel un phénix éternel qui renait des cendres via la mutation de ses structures économiques, sociales et politiques reconstruites par l'intelligence collective de ses peuples.

Acheter les actions malgré les bruits de guerre, c'est croire et non pas seulement espérer en l'avènement d'un tel avenir meilleur.

