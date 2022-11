Gobelets en verre, contenants réutilisables... Les fast-foods se préparent à abandonner la vaisselle jetable

Les enseignes de restauration rapide doivent s'adapter dès 2023 pour être en conformité avec la loi Agec. À quoi va donc ressembler un plateau-repas l'an prochain ?

Finis les traditionnels burgers en boîte ou les gobelets en carton, place aux emballages réutilisables. À partir du 1 er janvier 2023, les enseignes de restauration rapide devront se mettre en conformité et supprimer la vaisselle à usage unique, même si elle est en carton. Seul écart autorisé : le papier qui entoure le sandwich, afin d'éviter qu'il ne se délite. Cette directive provient de la loi Agec (anti gaspillage pour une économie circulaire) adoptée en février 2020. Sont concernés les restaurants les plus de vingt couverts pour les repas pris sur place.

À quelques semaines de l'échéance, les marques s'activent pour changer leurs habitudes. Et il est temps. Selon l'Ademe, la restauration rapide produit chaque année 220.000 tonnes d'emballages jetables. Dans ses 15.000 restaurants en France, McDonald's va ainsi déployer des contenants en plastique recyclé rouges, des gobelets en verre et des couverts réutilisables. Ils seront rapportés par les clients et nettoyés directement par un service de plonge. Cette nouvelle organisation, testée depuis le printemps dernier dans certains restaurants, sera effective d'ici la fin de l'année dans l'ensemble du réseau. « Les investissements de l'enseigne et de ses franchisés ont été supérieurs à 100 millions d'euros pour déployer cette solution », mentionne McDonald's. Sur Twitter, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est félicité des « changements à l'œuvre pour faire évoluer nos modes de consommation et réduire nos déchets ».

De son côté, le principal concurrent de McDonald's, Burger King, va déployer « sa nouvelle vaisselle réemployable en janvier 2023 ». Celle-ci permettra « en moyenne, d'éviter près d'1,9 tonne de déchets par an et par restaurant ». Depuis le mois d'octobre, Burger King accélère ses chantiers « avec jusqu'à 40 infrastructures en chantier par semaine, pour adapter les plonges, et parfois repousser les murs ». Une nouvelle signalétique sera également affichée afin que les clients ramènent les contenants et ne les jettent pas. Une tâche loin d'être évidente. Lors d'un test effectué il y a plusieurs mois dans l'un de ses restaurants, « la part de vaisselle qui disparaissait était assez élevée dans un premier temps mais cette part diminue au bout d'une période approximative de deux mois », mentionne Burger King.

Chez Subway, 95% des gobelets seront changés pour « des contenants réemployables ». « Les boîtes pour les salades et les snacks seront remplacés par des assiettes en plastique réemployables, résistantes au nettoyage » complète le groupe, et « des couverts réutilisables seront également mis à disposition des consommateurs ». Si Subway ne dévoile pas encore les nouveaux emballages, l'enseigne assure que « tout est mis en œuvre pour parvenir à un déploiement effectif fin décembre 2022 ». Le groupe cherche aussi à promouvoir le tri sélectif avec « de nouveaux affichages sur les poubelles » dans ses 400 restaurants français.

«Il faut que le cercle soit vertueux»

Pour Domino's Pizza, la directive ne va concerner que très peu de ses magasins car le groupe mise davantage sur la livraison et la vente à emporter que sur les repas sur place. Pour les quelques restaurants concernés, le groupe réfléchit à remplacer ses boîtes à pizzas par des assiettes. « Mais il faut prendre en compte tous les éléments, notamment la consommation d'eau et de détergent pour laver cette vaisselle réutilisable, afin que le cercle soit vertueux jusqu'au bout », détaille le PDG de Domino's Pizza, Joël Tissier. Il complète que les premiers magasins seront équipés « d'ici le deuxième trimestre 2023 ».

Afin de s'assurer de la mise en place de ces mesures, des contrôles seront effectués dès l'année prochaine par des inspecteurs des Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) et de la DGCCRF. Selon les informations de BFMTV , le ministère de la Transition écologique mettra en place des amendes de cinquième classe et des astreintes journalières pour les restaurants les plus récalcitrants.