Garantie Visale : un outil précieux pour les saisonniers

Un dispositif complet

La garantie Visale est une caution proposée par Action Logement. Elle dispense les locataires qui en font la demande de présenter tout autre type de caution lorsqu’ils candidatent à un logement. La garantie Visale couvre le paiement du loyer et des éventuelles dégradations locatives de la résidence principale d’un locataire, en cas de défaut de paiement. Action logement rembourse le propriétaire ou le bailleur, et le locataire rembourse Action logement par paiement échelonné. À noter : L’échéancier de remboursement est déterminé en fonction de la situation financière du locataire.

Les critères d’éligibilité

La garantie Visale est destinée aux candidats à la location ci-dessous : Jeune entre 18 et 30 ans ; Salarié de plus de 30 ans embauché depuis moins de 6 mois, à l'exception des CDI confirmés (ayant terminé la période d'essai) ; Salarié de plus de 30 ans dont le salaire est inférieur ou égal à 1 500 nets par mois ; Salarié de plus de 30 ans en mobilité professionnelle ; Salarié de plus de 30 ans ayant une promesse d'embauche dès lors que la prise de fonction débute dans un délai maximum de 3 mois ; Locataire d'un bail mobilité (personne en formation professionnelle, étudiant, alternant/apprenti, stagiaire, engagé volontaire en service civique, en mutation professionnelle, ou en mission temporaire dans le cadre de l'activité professionnelle) ; Locataire d'un logement conventionné Anah, géré par une agence immobilière à vocation sociale (mandat de gestion social). De plus, depuis le 4 juin dernier, la garantie Visale est ouverte aux travailleurs saisonniers.

La prise en charge pour les saisonniers

Pour les travailleurs saisonniers spécifiquement, la garantie Visale cautionne tous types de logement – incluant les habitations dites « de loisirs » – dont le loyer n’excède pas 800 euros /mois en Ile de France et 600 euros/mois ailleurs, avec un taux limite d’effort de 50 % des ressources issues du contrat saisonnier. Elle couvre les impayés pour une durée d’occupation d’1 mois au minimum à 9 mois au maximum. La couverture en cas de dégradations peut aller jusqu’à 3 mois de loyer.

Un processus simple

La garantie Visale s’obtient sur demande du locataire et après étude du dossier par Action logement. La candidature s’effectue en ligne, via un espace personnel créé sur visale.fr, en amont de sa recherche de logement. Le visa est directement envoyé au candidat après plusieurs jours ouvrés. Une fois le visa transmis, le futur propriétaire peut se créer un compte personnel sur visale.fr en intégrant le nom et le numéro de visa de son locataire. Le contrat de cautionnement est ensuite signé par voie électronique.