Garantie plancher de l’assurance-vie: combien ça coûte?

Votre transmission est optimisée grâce à l’assurance-vie. Pour aller plus loin et prémunir vos bénéficiaires d’éventuelles pertes, vous pouvez souscrire la garantie plancher. ( crédit photo : GettyImages )

Pour protéger les bénéficiaires de votre assurance-vie, il est possible de souscrire une garantie plancher. Elle s’applique aux sommes investies dans les supports en unités de compte. Si votre placement génère des moins-values, la compagnie d’assurances restaure votre capital de départ. Cette garantie est optionnelle et son coût varie en fonction de votre âge. Il peut aussi être forfaitaire, exprimé en pourcentage. La garantie plancher est-elle faite pour vous ?

Sommaire:

Garantie plancher: de quoi parle-t-on exactement?

Quel est le coût d’une garantie plancher?

La garantie plancher est proposée dans la majorité des contrats d’assurance-vie. Elle est optionnelle. Quand vous la souscrivez, elle entre en activation au moment de votre succession (ou en cas d’invalidité ou de chômage). Elle garantit aux bénéficiaires de votre contrat d’assurance-vie de toucher un montant minimum. Celui dépend de la garantie plancher souscrite. Il en existe quatre sortes:

• Garantie plancher de base. Les bénéficiaires touchent une somme au moins égale au cumul des sommes versées sur votre contrat (lorsque votre garantie est souscrite). En cas de moins-value, votre assureur leur verse la différence. Ainsi, votre capital reste intouché.

• Garantie plancher indexée. Votre capital minimum est valorisé périodiquement sur la base d’un taux d’intérêt annuel. Par exemple: votre taux d’intérêt annuel est fixé à 3% et vous versez un capital de 50.000 euros sur votre contrat d’assurance-vie. L’année suivante, votre capital garanti est revalorisé à hauteur de 3% de 50.000 euros. Il est de 51.500 euros.

• Garantie plancher cliquet. Elle est réservée aux contrats en fonds en euros et aux supports en euros des contrats multisupports. La garantie plancher cliquet assure à vos bénéficiaires de toucher la plus haute valeur atteinte par votre contrat. Ainsi, si la valeur de votre contrat monte à 200.000 euros, puis chute à 160.000 euros, vos bénéficiaires perçoivent 200.000 euros.

• Garantie majorée. Vous choisissez le pourcentage de votre capital transmis à vos bénéficiaires au terme de votre contrat. Le coefficient de majoration retenu sert à définir un montant. Si votre coefficient est fixé à 150%, les bénéficiaires reçoivent 150% de votre capital accumulé.

À noter Les assureurs peuvent vous demander de passer une visite médicale ou de remplir un questionnaire sur votre état de santé avant de souscrire la garantie plancher. Il peut vous être interdit de pratiquer des activités jugées à risque (saut à l’élastique, alpinisme, parachute…).

Selon la garantie plancher souscrite, son coût est plus ou moins élevé. Par exemple, la garantie majorée coûte plus cher que la garantie de base. Toutefois, votre âge entre aussi en ligne de compte. Le montant du capital à assurer peut aussi faire varier la facture. Par exemple, en 2017 avec l’assurance-vie Boursorama vie, un assuré de 35 ans paie 15 euros de prime annuelle pour protéger 10.000 euros de capital. Pour le même service, un assuré de 65 ans paie 172 euros. Parfois, la garantie plancher est gratuite. Toutefois, les établissements la répercutent dans les coûts de fonctionnement et les droits d’entrée du contrat.