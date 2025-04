Frais bancaires : des écarts de prix abyssaux entre les banques traditionnelles et les banques en ligne pour les entrepreneurs

Vous êtes entrepreneur ? ne payez-vous pas trop cher les services liés à votre compte pro ? (Crédits photo: © inesbazdar - stock.adobe.com)

Vous hésitez encore à passer d'une banque traditionnelle à une banque en ligne pour la gestion de votre compte pro ? La dernière étude publiée par le CCSF devrait vous convaincre de franchir le pas.

Les banques traditionnelles pratiquent-elles des tarifs excessifs pour leurs clients entrepreneurs individuels ? Un rapport du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) basé sur une étude menée par l e site d'information financière MoneyVox sur les tarifs des banques traditionnelles et de leurs homologues en ligne fait planer le doute. Et pour cause : des écarts de prix colossaux ont été constatés sur 10 des principales lignes tarifaires facturées aux entrepreneurs individuels.

Les tarifs des banques traditionnelles et des banques en ligne font le grand écart

Vous faites partie des 7,1 millions d'entrepreneurs individuels qui étaient immatriculés en fin d'année 2024 ? L'analyse des tarifs de 115 banques traditionnelles et en ligne par MoneyVox relayée dans le rapport du CCSF sur "les évolutions liées au nouveau statut de l'entrepreneur" devrait vous intéresser. En effet, en fonction du type d'établissement financier choisi pour la gestion de son compte pro, les frais bancaires facturés font le grand écart.

En moyenne, les frais de tenue de compte professionnel sont ainsi de 39,89 euros par an dans une banque en ligne, contre 216,50 euros dans une banque traditionnelle. Et l'addition peut même atteindre les 881,68 euros à l'année. Le site d'information financière MoneyVox a également relevé que 4 des 10 lignes tarifaires étudiées étaient gratuites dans les banques en ligne, notamment l'accès à son espace client sur internet, mais payantes dans la plupart des banques traditionnelles.

La carte bancaire, essentielle pour bon nombre d'entrepreneurs individuels, fait également l'objet d'une tarification bien différente entre établissements en ligne et banques de réseau. En moyenne, les clients qui ont un compte pro en ligne paient une cotisation de 0,41 euro, contre 58,79 euros pour ceux ayant privilégié une agence bancaire physique. Même son de cloche pour les offres groupées de services, ou packages, facturés en moyenne 124,94 euros dans une banque en ligne, contre 284,59 euros dans une banque traditionnelle.

Comment faire des économies sur la gestion de son compte professionnel ?

Tout en tenant compte de ses besoins en matière de produits et de services bancaires, les entrepreneurs individuels ont tout intérêt à se tourner vers les offres des banques en ligne pour faire des économies sur la gestion de leur compte pro. Il est également possible de tenter de négocier les frais bancaires appliqués par sa banque, qu'elle soit en ligne ou traditionnelle, afin de faire baisser la facture. Ce que 32 % des entrepreneurs individuels et des micro-entrepreneurs ont déjà essayé de faire en 2024 selon une étude de l'Union des entreprises de proximité (U2P) et de l'Institut supérieur des métiers (ISM).

Les probabilités de réussir ou d'échouer lors de la négociation de ses frais bancaires professionnels sont quasiment de 50/50. Sur les 32 % d'entrepreneurs individuels ayant tenté leur chance, 17 % ont ainsi réussi, et 15 % ont échoué. L'étude U2P/ISM note par ailleurs une disparité entre les entrepreneurs individuels, qui sont 40 % à avoir essayé de faire baisser leurs frais bancaires en 2024, et les micro-entrepreneurs, où cette proportion est réduite à 22 %.

Pour permettre à tous les professionnels de mieux maîtriser leurs frais bancaires, la Fédération bancaire française (FBF) souhaite en outre qu'une liste "des principaux services bancaires utilisés par les professionnels" soit établie afin, par exemple, d'établir une terminologie commune à toutes les banques de réseau ou sur internet. Il serait ainsi plus aisé pour les travailleurs indépendants de comparer les offres de différents établissements de choisir la banque la moins chère.