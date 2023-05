Fiscalité des classes moyennes : les revenus "entre 1.500 et 2.500 euros", priorité du gouvernement?

Emmanuel Macron a évoqué cette fourchette au sujet des baisses d'impôts qu'il souhaite pour la suite du mandat.

Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, le 10 mars 2023, à Paris ( POOL / KIN CHEUNG )

"Il faut continuer la baisse des impôts". Comme un leitmotiv, Bruno Le Maire a répété sur BFMTV lundi 15 mai la ligne du gouvernement, qui poursuit cet objectif, dans un double-front délicat avec celui du désendettement du pays. Le thème de la fiscalité des classes moyennes a été à nouveau abordé par Emmanuel Macron, la veille, dans un entretien-fleuve accordé au journal l'Opinion.

Le chef de l'Etat a indiqué qu'il entendait poursuivre une politique de baisse de la fiscalité des classes moyennes, mais aussi tracer des perspectives pour les prochains mois sur l'immigration, l'école ou encore les retraites.

"Il faut avancer, construire un système de responsabilité, avec toutes les forces politiques et syndicales", a insisté le chef de l'Etat.

"La fiscalisation des revenus des classes moyennes est trop importante"

"On doit poursuivre une trajectoire de baisse de fiscalité sur nos classes moyennes pour (...) redonner de la crédibilité au travail", a argué le pensionnaire de l'Elysée dans son entretien à l'Opinion .

"Aujourd'hui, nous aidons beaucoup les gens qui sont dans le désarroi, qui ont décroché. Nous aidons beaucoup les bas salaires, et nous avons fait plus avec la prime d'activité", a poursuivi le chef de l'Etat, impopulaire après l'adoption au forceps de la réforme des retraites et qui essaie de reprendre la main.

"La fiscalisation des revenus des classes moyennes est trop importante et s'accélère trop vite. Elle écrase les gains de pouvoir d'achat entre 1.500 et 2.500 euros", a-t-il précisé. Côté entreprises, il estime que la France devrait se doter d'"un mécanisme qui permette d'améliorer les emplois industriels ou les emplois d'artisans et de commerçants".