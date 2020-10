Fiscalité: découvrez votre taxe foncière, ville par ville

INFOGRAPHIES - Comment a évolué la taxe foncière dans votre ville en un, cinq et dix ans?

En dix ans, la taxe foncière qui sera prélevée cette année le 26 octobre (pour le paiement en ligne), a grimpé de plus de 31%, selon l'Union nationale des propriétaires immobilières (UNPI)! Sur la même période, l'inflation et les loyers ont progressé trois fois moins vite.

Si la première moitié de la décennie a été particulièrement douloureuse pour les propriétaires, la facture a été un peu moins salée sur la seconde (+12%). L'accalmie a même été de mise en 2020, élections municipales obligent. À Tours et à Orléans, les hausses de 1,7% et de 1,5% de la taxe foncière s'expliquent par l'instauration d'une taxe spéciale d'équipement (une des petites taxes qui peuvent s'ajouter au paiement de la taxe foncière) ou de l'augmentation de celle-ci.

À l'inverse, à Nice, bonnet d'âne en 2018, la taxe foncière a baissé de...7% entre 2019 et 2020. Comme il s'y était engagé dans une charte signée avec l'UNPI, le maire Christian Estrosi a diminué pour la deuxième année consécutive le taux communal pour compenser l'instauration en 2018 d'un taux au profit de la métropole de Nice-Côte-d'Azur.

Sur la base des données publiées par l'UNPI, Le Figaro vous propose de découvrir le top 5 des plus fortes et plus faibles hausses de cet impôt payé par plus de 32 millions de contribuables entre 2019 et 2020. Vous pourrez aussi découvrir l'évolution des taxes foncières des 50 plus grandes villes de France sur 5 et 10 ans (voir ci-dessous). Un classement encore plus détaille est disponible, pour l'ensemble des 35.000 communes, sur le site de l'UNPI.