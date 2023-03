Finistère : trois terrains constructibles en bord de mer mis en vente à bas prix par une commune

La commune bretonne veut inverser la tendance immobilière sur le littoral en proposant des terrains à bas prix destinés à la résidence principale. (Photo d'illustration) (Jibs-breizh / Pixabay)

La commune de Plougasnou (Finistère) a décidé de mettre en vente trois terrains constructibles, situés à moins de 2 km de la mer, à bas prix. L'idée est d'attirer des primo-accédants ou des propriétaires de petits logements souhaitant s'installer sur le littoral. Une candidature doit être déposée en mairie pour espérer acheter l'un des lots.

Le marché immobilier est tendu en Bretagne. Sur le littoral, les prix ne cessent d'augmenter et il devient de plus en plus compliqué de se loger ou d'accéder à la propriété. Pour lutter contre ce phénomène, la commune de Plougasnou (Finistère) a décidé de prendre les devants, rapporte Ouest France .

Des lots réservés à de futures résidences principales

La mairie a en effet lancé officiellement ce mercredi 1er mars 2023 la vente de trois terrains constructibles situés à moins de 2 km de la mer. Les lots sont en outre très accessibles financièrement : le premier terrain viabilisé de 439 m² est vendu pour 26 340 euros, le deuxième d'une surface de 509 m² est en vente pour 30 540 euros et le troisième coûte 31 260 euros pour 521 m².

Plougasnou veut ainsi encourager l'installation de « nouveaux jeunes ménages » et voir évoluer « des parcours résidentiels d'habitants déjà installés » . Les lots en vente sont donc réservés aux primo-accédants ou aux propriétaires de petits logements qui veulent « acquérir un terrain pour y construire une maison individuelle en résidence principale » .

Pour acheter l'un de ces terrains, il faut postuler auprès de la mairie de Plougasnou. Les dossiers de candidature peuvent d'ores et déjà être retirés directement en mairie. La commune, qui compte aujourd'hui près de 44 % de résidences secondaires, a aussi en projet un lotissement qui devrait à terme accueillir 14 logements.