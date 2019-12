Financement record de 4,4 millions d'euros pour un projet de crowdfunding immobilier (Crédit photo: Fotolia)

La loi Pacte a fait passer le plafond légal pour un projet de financement participatif de 2,5 millions à 8 millions d'euros. Un mois après la parution du décret, la plateforme de crowdfunding immobilier Homunity annonce avoir bouclé le financement d'un projet immobilier de 4,4 millions d'euros, une première en France pour ce type de plateforme.

Le crowdfunding immobilier

L'investissement dans des programmes de construction immobiliers n'est traditionnellement accessible qu'aux institutionnels. Le crowdfunding immobilier l'a rendu accessible aux épargnants particuliers : les promoteurs peuvent emprunter de l'argent aux particuliers investisseurs via les plateformes de financement participatif, généralement sous forme d'obligations.

Le rendement annuel moyen de ce type de projet est d'environ 9,4%, pour une durée de placement moyenne de 20 mois. Le taux de défaut (c'est à dire lorsque le promoteur se retrouve dans l'incapacité de rembourser le prêt) est pour l'instant très faible (0,50%). En revanche, il existe des retards de remboursement (lorsque le promoteur n'a pas pu rembourser à la date prévue) : cela concerne 7% des projets.

Le crowdfunding immobilier est un secteur en forte croissance : selon le baromètre HelloCrowdfunding, les plateformes de financement participatif ont permis de financer 386 projets immobiliers depuis le début de l'année, pour un montant de 240 millions d'euros, soit une progression de 80% par rapport à la même période en 2018.

La loi Pacte a porté le plafond des projets à 8 millions d'euros

La loi Pacte a fait passer le plafond légal pour un projet de financement participatif de 2,5 millions à 8 millions d'euros. Le décret n°2019-1097 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres est paru au Journal officiel fin octobre, permettant ainsi l'application de la mesure et ouvrant un nouveau marché et donc de nouvelles perspectives de croissance pour les plateformes qui vont dorénavant pouvoir cibler des promoteurs de taille plus importante. Les épargnants qui investissent via les plateformes de crowdfunding immobilier auront de ce fait accès à des projets d'envergure.

Déjà un projet de 4,4 millions d'euros financé par une plateforme de crowdfunding immobilier

Un mois après la publication du décret d'application rehaussant le plafond légal, la plateforme de financement participatif immobilier Homunity a annoncé avoir bouclé le financement d'un projet immobilier pour un montant de 4,4 millions d'euros, une première en France pour ce type de plateforme. Le projet concerne l'achat-revente d'une galerie commerciale en Ile de France. Le rendement annuel proposé aux investisseurs était de 9% et la durée de placement de 6 mois. Le projet a été financé en seulement 20 jours.