Fin des cartes d’embarquement papier : Ryanair annonce un report à novembre 2025

Initialement prévue pour mai, la disparition du billet imprimé est finalement repoussée à novembre. Après cette date, la compagnie aérienne low cost ne permettra plus l’enregistrement sans son application mobile. On fait le point.

Vieux compagnon de voyage, le billet imprimé a longtemps rassuré les passagers. Mais son règne touche à sa fin. La compagnie aérienne irlandaise Ryanair, qui prévoyait de passer au tout numérique dès mai , a finalement fixé la transition au 3 novembre 2025. Encore quelques mois de répit avant que l’application mobile ne devienne obligatoire pour l’embarquement.

80 % des clients utilisent l’application mobile

«Il y a eu un basculement massif vers l’utilisation du mobile, et avec près de 80% des clients de Ryanair utilisant déjà l’application myRyanair, il est temps de faire passer les clients restants au numérique» , explique Dara Brady, directeur marketing de la compagnie. Avec ses 200 millions de passagers par an, la low cost créée il y a quarante ans accélère encore son évolution déjà bien entamée. Sur votre téléphone, il est déjà de suivre en temps réel les mises à jour sur vos vols, accéder aux informations sur les terminaux, consulter tous vos documents de voyage et recevoir des alertes directes en cas de retard.

Actuellement, les voyageurs qui oublient de s’enregistrer avant d’arriver à l’aéroport doivent débourser 55 euros. Cependant, dès novembre, tout cela sera de l’histoire ancienne : la compagnie prévoit de supprimer presque tous les frais d’enregistrement à l’aéroport, car tous les passagers auront déjà généré leurs cartes d’embarquement numérique via l’application.

300 tonnes de déchets de papier économisés

L’élimination de ces dernières - jusqu’alors en format papier - permettra non seulement à Ryanair de réduire de manière significative son empreinte carbone, mais aussi d’avoir un impact positif sur l’environnement. Cette initiative permettra d’économiser plus de 300 tonnes de papier chaque année, affirme la compagnie dans un communiqué. «Cette transition nous permettra de réduire notre empreinte carbone et d’offrir une expérience de voyage plus éco-responsable à nos clients», affirme Dara Brady.

Que les anxieux se rassurent, selon nos confrères de BFM Business, en cas de batterie déchargée, le PDG de Ryanair assure que le personnel au sol pourra procéder à l’enregistrement : «Nous avons votre siège et votre passeport et nous pouvons faire l’enregistrement aux portes d’embarquement pour le moment», précise-t-il. Reste à voir si cette révolution numérique passera sans turbulences pour les habitués du billet papier.