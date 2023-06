Fiducial Gérance dresse les perspectives de ses SCPI pour 2023

Après un premier trimestre très satisfaisant sur le plan des performances financières, mais marqué par une incertitude plus forte sur le front de la collecte, Fiducial s’attache à donner des perspectives rassurantes pour le reste de l’année 2023 via une communication récente à destination de ses investisseurs. En effet, de bonnes surprises pourraient attendre les épargnants en termes de distribution : le positionnement acheteur des SCPI de cette société de gestion leur offre des opportunités solides face à des vendeurs qui devront s’ajuster aux nouvelles conditions de marché.

Un premier trimestre 2023 attentiste pour l’investissement et la collecte

Selon Fiducial Gérance , le début de l'année 2023 « s'inscrit dans la lignée de la fin 2022 » avec un certain attentisme sur les marchés immobiliers qui affecte aussi bien l’investissement que la collecte . La situation actuelle est liée au « repricing » en cours sur les actifs immobiliers suite à la hausse de 300 points de base des taux à long terme de marché en 2022, conduisant à un décalage temporaire entre les attentes des vendeurs et les niveaux exigés par les acheteurs.

L’avantage des SCPI de Fiducial Gérance est qu’ elles demeurent en position acheteuse en raison de la collecte générée et de la protection structurelle donnée par les conditions de sortie de ces véhicules immobiliers non cotés. En effet, les rachats au passif des SCPI sont conditionnés par le volume des souscriptions modulo la présence éventuelle d’un fonds de remboursement.

Face à des vendeurs d’actifs qui sont « encore aux anciens prix », la patience est de mise pour les gérants de ces SCPI ! Néanmoins, les opportunités à l’investissement vont se multiplier au fur et à mesure du réajustement des prix . Sur le front de la collecte, « c'est un peu plus compliqué, un peu plus atone, moins dynamique que la fin de l'année dernière », résume la société de gestion, ajoutant que « compte-tenu de la hausse des taux d'intérêt, il y a vraiment des interrogations. Et tant qu'il n'y aura pas une stabilisation des taux au niveau de la Banque Centrale [Européenne] et de la FED, on sera dans une situation d'attentisme... »

Des perspectives de performances qui égaleront voire dépasseront celles de 2022

« C'est une année qui sera compliquée, tant que nous n'avons pas une stabilisation des taux d'intérêt, mais nous sommes confiants de par le fait que nous avons une proximité avec nos locataires et que nous n'appliquons pas bêtement des évolutions d'indice, de loyers. De par notre maitrise de nos actifs, on aura une distribution au moins égale à celle de 2022 qui était en hausse sensible par rapport à 2021 et sera peut être meilleure . Nous sommes donc confiants pour la distribution 2023 de nos différentes SCPI », résume Fiducial Gérance dans son récent communiqué à destination des associés de ses SCPI.

Toutes les SCPI du marché ne pourront sans doute pas se targuer d’avoir une progression de leur distribution en 2023 , car le cycle immobilier récent a parfois conduit les sociétés de gestion à surenchérir sur des actifs immobiliers à des taux de rendement beaucoup plus faibles qu’aujourd’hui, en particulier lorsque une collecte importante devait être investie sans délai pour éviter les effets dilutifs sur la performance. De ce point de vue, Fiducial Gérance bénéficie aujourd’hui du niveau relativement modeste de la collecte qu’elle a réalisée en 2021 et 2022 , l’ayant conduite à pratiquer une politique d’acquisitions très sélective et symétriquement une propension à conduire des arbitrages opportunistes à des niveaux de prix élevés sur des actifs arrivés à maturité.

Fiducial Gérance mise sur le développement de la SCPI Pierre Expansion Santé

Depuis longtemps, Fiducial Gérance démontre la qualité de sa gestion thématique , en particulier dans les secteurs de l’immobilier de commerce, des actifs de bureaux et des résidences services avec des véhicules comme Ficommerce , Sélectipierre 2 et Logipierre 3 .

Depuis un peu moins de 3 ans, la société de gestion a décidé de convertir un autre de ses véhicules historiques dans l’immobilier de santé : Pierre Expansion Santé , une SCPI autrefois diversifiée, créée il y a plus de 35 ans. Fiducial Gérance considère que les thèmes liés à la santé sont « porteurs sur le très long terme, compte-tenu du vieillissement de la population. » Pour la société de gestion, « la santé -dentaire, optique, la vaccination, les laboratoires d'analyse ou les hospitalisations ne va pas sans le bien-être : salles de sport, magasins bio, crèches, écoles, etc. » Par rapport à certains concurrents ayant une acceptation plus stricte de l’immobilier de santé, Fiducial Gérance estime avoir une « approche différentiante » , source de plus nombreuses opportunités pour une SCPI à la capitalisation encore modeste (70 millions d'euros), mais qui devrait pouvoir monter en puissance et « a de belles perspectives devant elle ».

