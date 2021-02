Faut-il toujours opter pour l'assurance vie pour placer son épargne ?

L'assurance-vie est-il encore le placement adapté pour placer son épargne ? ( Crédits : 123RF)

Collecte nette négative en 2020, taux de rendement en baisse, flat tax, lancement du PER ... Est-il toujours intéressant d'opter pour l'assurance vie pour placer son épargne ?

En 2020, la collecte nette de l'assurance vie a été négative et s'est établie à -6,5 milliards d'euros (par comparaison, la collecte nette était positive en 2019, à 21,9 milliards d'euros). Les versements sont en baisse (116,3 milliards d'euros en 2020 contre 144,6 en 2019), plus particulièrement sur le fonds en euros, les versements en unités de compte étant restés stables à 40,1 milliards d'euros. Les prestations versées sont stables également à 122,8 milliards d'euros (122,7 milliards d'euros en 2019) et restent donc supérieures aux cotisations perçues par les assureurs.

À la fin de l'année 2020, l'encours des contrats d'assurance vie s'élève à 1.789 milliards d'euros.

Par ailleurs, en début d'année, les assureurs ont annoncé le taux de rendement 2020 de leurs fonds en euros. Le taux moyen du marché est encore en baisse et devrait s'établir autour de 1,10%.

Le fonds en euros

En 2020, la baisse de la collecte est davantage due à la crise sanitaire, qui a empêché les Français de verser, qu'à la défiance des épargnants. La collecte nette est d'ailleurs repassée en territoire positif dès le mois de décembre.

Avec les livrets, le fonds en euros reste un des seuls placements qui permet de garantir le capital et la liquidité à tout moment, avec, la plupart du temps, un taux de rendement supérieur à celui du Livret A (0,5%). Après fiscalité et compte tenu de l'inflation (0,50% en 2020), les fonds en euros qui rapportent plus de 0,65% en 2020 ont un rendement supérieur à celui du livret A.

Avec l'environnement de taux durablement bas voire négatif, les assureurs sont-ils toujours en mesure de garantir le capital et la liquidité à tout moment ? Les assureurs ont su s'adapter à ce contexte en prenant des mesures : ils ont effectué des réserves, diversifié la composition de leurs fonds en euros, certains en ont restreint l'accès afin de le protéger. Par ailleurs, la règlementation européenne (Solvabilité II) leur impose un niveau de fonds propres minimum pour couvrir les risques auxquels ils s'exposent.

Diversifier son épargne pour espérer un meilleur rendement

Les unités de compte proposées sur les contrats d'assurance vie permettent, pour ceux qui sont prêts à prendre une part de risque, d'espérer un meilleur rendement que celui du fonds en euros. La plupart des contrats propose un choix très large d'unités de compte en termes de géographie (France, US, Monde, etc) secteurs d'activité, taille d'entreprises, de type d'actifs (marchés financiers, immobilier physique, etc) et de niveau de risque. Sur l'année 2020, le taux d'unités de compte atteint 34% de la collecte en assurance vie.

La fiscalité de l'assurance vie reste attractive

La fiscalité de l'assurance vie reste intéressante notamment pour les retraits effectués après les huit ans d'ancienneté du contrat. En cas de rachat du contrat après 8 ans, les produits sont imposés au taux de 7,5%, dans la limite de 4.600 euros pour une personne seule et de 9.200 euros pour un couple. Pour les versements effectués après le 27/09/2017, les gains issus de la partie des versements supérieures à 150.000 euros sont soumis à la flat tax (30%).

L'assurance vie permet également de préparer la transmission de son patrimoine dans de bonnes conditions. Il est possible de transmettre jusqu'à 152.500 euros par bénéficiaire, sans avoir à payer de droits de succession.

La souplesse

L'assurance vie reste un véhicule d'épargne indispensable dans la construction de son patrimoine de par la souplesse et les nombreuses possibilités offertes : l'épargne est disponible à tout moment, diversité des supports d'investissement, fiscalité favorable en cas de rachat ou en cas de décès.