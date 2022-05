Depuis le 11 avril dernier, la campagne de déclaration des revenus est ouverte. Entre les différentes dates d’échéance selon les modalités ou les départements, et les déclarations à effectuer, certains contribuables peuvent se sentir perdus dans cette démarche. Heureusement, il existe des aides gratuites pour déclarer ses impôts.

Faites-vous aider pour votre déclaration d'impôts, c'est gratuit ! / iStock-Pheelings Media

Les dates d’échéance

Initialement fixée au 7 avril, l’ouverture de déclaration de l’impôt sur le revenu a été décalée au 11 avril. Et ce en raison de nombreuses erreurs signalées par les contribuables, sur leur déclaration préremplie depuis le système du prélèvement à la source. Ensuite, ceux qui choisissent de déclarer leurs revenus par voie postale, ont jusqu’au 19 mai pour adresser leur courrier. Autrement, pour les déclarations en ligne, plusieurs échéances ont été fixées en fonction des départements de résidence, afin d’éviter un embouteillage numérique. Les habitants des départements 1 (Ain) à 19 (Corrèze) ont jusqu’au mardi 24 mai 2022 pour déclarer leurs revenus. Puis, les habitants des départements 20 (Corse-du-Sud) à 54 (Meurthe-et-Moselle) ont jusqu’au mardi 31 mai 2022. Enfin, les habitants des départements 55 (Meuse) à 95 (Val-d’Oise) et 971 à 976 (DOM) ont jusqu’au mercredi 8 juin.

Les aides disponibles pour déclarer ses impôts

Pour aider les contribuables à y voir plus clair dans leurs déclarations, il existe différentes aides. Cependant, attention aux arnaques. Certains organismes peuvent tenter de vous facturer ce service, alors qu’il est gratuit. La DGFip (direction générale des Finances publiques) met à disposition des contribuables des aides sous différentes formes. Vous pouvez contacter des agents compétents pour vous aider dans vos démarches.

Services d’aide à distance

Pour commencer, vous pouvez contacter directement votre service des impôts des particuliers (SIP). La liste est disponible sur le site des services publiques. Mais vous pouvez également composer le 0 809 401 401, qui est le numéro national d’assistance, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Autrement, vous pouvez échanger en ligne avec un agent des Finances publiques, via la messagerie sécurisée du site impots.gouv.fr. Il suffit de se rendre sur son espace particulier et cliquer sur l’onglet « messagerie sécurisée ». Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec un agent des Finances publiques. Pour cela, rendez-vous dans la rubrique « Contact et RDV » en haut à droite du site impots.gouv.fr. Puis cliquez sur « Prendre rendez-vous ». Vous aurez alors le choix de prendre un rendez-vous au téléphone ou bien en visioconférence, ce qui permettra au conseiller d’effectuer un partage d’écran. Les experts-comptables offrent également leur aide pour la 12ème année consécutive. Il est possible de les joindre par téléphone du 19 au 25 mai, au 0 800 065 432, de 9h à 18h. Une aide est mise à disposition pour les personnes sourdes et malentendantes, via la plateforme Acceo.

Les rendez-vous en physique

Lors de la demande de prise de rendez-vous, vous pouvez choisir l’option « au guichet », ce qui vous permettra de rencontrer un agent dans le centre des Finances publiques le plus proche de chez vous, ou bien dans un point d’accueil de proximité. Un service renforcé cette année, avec l’ouverture de plusieurs centres des impôts.