Faire progresser le DPE de son logement au meilleur coût

La loi climat et résilience de 2021, qui vise à lutter contre le réchauffement climatique, a prévu plusieurs mesures touchant l’immobilier. Elles concernent les «passoires thermiques», c’est-à-dire les logements classés en F ou en G, les deux plus mauvaises lettres du diagnostic de performance énergétique (DPE) et s’appliquent, pour le moment, aux seuls propriétaires bailleurs.

Mis en place en 2006, le DPE est censé donner une idée de la consommation énergétique globale d’un logement. Au fil des ans, l’État a changé le logiciel de calcul utilisé par les diagnostiqueurs pour classer les logements de la lettre A, qui correspond à une très faible consommation, à G + , qui qualifie les biens super-énergivores. «La dernière version date de 2021, elle a intégré de nouveaux paramètres et modifié les échelles de gradation du DPE» , explique Frédéric Violeau, notaire à Caen, chargé des statistiques nationales au Conseil supérieur du notariat. Avec cette nouvelle formule, certains logements ont subi des déclassements, tandis que d’autres ont amélioré leurs notes. «Même s’il est imparfait, car il calibre de la même façon un parc de logements très hétérogènes, le DPE a fait prendre conscience de la nécessité de minimiser la consommation énergétique des logements» , ajoute Frédéric Violeau.

En parallèle se sont greffées des considérations pécuniaires, car le déclenchement de la guerre en Ukraine a fait bondir les factures de fioul, gaz et électricité. Dès lors, les travaux, repoussés depuis des années, sont devenus prioritaires pour certains. Logique, car «les délais du retour sur investissement d’une rénovation énergétique globale se sont raccourcis» , précise Brice Cardi, président du réseau L’Adresse.

S’il est toujours possible d’améliorer un DPE, tous les travaux ne se valent pas. Certains feront gagner trois ou quatre lettres dans le classement pour un surcoût de chantier de rénovation de 20 à 30 % en moyenne. D’autres, ne permettront pas de transformer une passoire thermique en écolo-habitat. Aussi, si vous habitez ou envisagez d’acheter une passoire, un conseil: faites-la analyser par un professionnel du bâtiment avant de vous lancer.

Pour connaître les points noirs du logement, il ne faut, pas se contenter du seul DPE. Car s’il donne une indication de performance, il est rarement suffisant. En revanche, une étude énergétique réalisée par un bureau d’ingénieurs thermiciens calcule avec précision le gain permis par des travaux. Vous saurez ainsi ceux qui valent la peine d’être lancés, car à titre d’exemple, «une rénovation énergétique dans un immeuble avec des murs extérieurs qui laissent passer le froid et la chaleur, permet de diminuer les déperditions, mais pas de les effacer» , souligne Gabriel Reiniche, architecte à l’agence À l’endroit. Selon l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) les principales sources de perte proviennent du toit et des murs. Le mieux est donc de l’isoler du sol au plafond, de préférence en rendant étanche les murs par l’extérieur. Cela n’est malheureusement pas toujours possible, notamment dans les immeubles en pierre dont la façade est remarquable, ou dans les copropriétés où ces travaux n’ont pas obtenu l’aval de la majorité. À défaut, optez pour un doublage des murs intérieurs, attention, comme ces travaux rognent la surface, la perte en mètres carrés doit être compensée par la plus-value énergétique. Ensuite, vous pouvez installer une ventilation mécanique performante, pour que l’humidité soit expulsée automatiquement. Enfin, un remplacement des fenêtres, du système de chauffage et de production d’eau chaude permettra de gagner de précieux kilowatts/heure.

Les copropriétés vont devoir anticiper

Depuis le 1er janvier 2023, le plan pluriannuel de travaux (PPT) est obligatoire pour les copropriétés de plus de 200 lots construites depuis plus de 15 ans. Concrètement, ce document liste les chantiers d’entretien et planifie les rénovations énergétiques. Son objectif: anticiper les travaux nécessaires, estimer leurs coûts et fixer un échéancier pour le financement et la mise en œuvre pour les 10 ans qui suivent. Ce PPT deviendra obligatoire pour les immeubles entre 51 et 200 lots à partir de 2024 et de 2025 pour les autres.