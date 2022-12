Face à la hausse du prix des péages, comment bénéficier des réductions des sociétés d'autoroutes ?

Pour les Français ayant souscrit à un télépéage, certains concessionnaires augmentent leurs réductions et proposent de nouveaux forfaits pour les voitures électriques.

Alors que les prix des péages vont augmenter de 4,75% en moyenne au 1 er février 2023, certaines sociétés d'autoroutes prévoient d'augmenter leurs réductions pour les automobilistes. Par exemple, les concessions autoroutières d'Eiffage, APRR et AREA, vont proposer une réduction de 40% pour les trajets réguliers, dès le mois de février.

Concrètement, les détenteurs du télépéage CITO devront effectuer à partir de dix allers-retours par mois pour en bénéficier. L'abonnement, déjà préexistant, affiche aujourd'hui jusqu'à 20% de réduction. Aucune démarche ne sera à réaliser pour les conducteurs, qui bénéficieront de la ristourne directement sur leur abonnement. Pour ceux qui se déplacent en voiture électrique, ils auront également une réduction de 5% sur tous les tarifs de péages - et pour tous les trajets - pendant une durée d'un an.

Ces réductions concerneront les péages des 2320 kilomètres d'autoroutes appartenant à APRR et AREA, soit 27% du réseau français. Les routes, en rouge et rose sur la carte, figurent principalement dans l'Est de l'Hexagone et en périphérie de la métropole de Lyon.

Le groupe Sanef/Sapn, en orange et violet sur la carte, s'aligne également sur les mêmes offres. Son offre de télépéage « Fréquence + » évolue à 40% de réduction pour les conducteurs « de voitures ou de deux-roues effectuant au moins dix allers/retours dans le mois sur un même itinéraire ». L'offre initiale était de 30% de réduction pour vingt trajets mensuels. Le groupe va aussi mettre en place l'abonnement « Électrique + », avec une réduction de 5% sur le tarif du péage, durant un an, à compter du 1 er février 2023. Les modalités seront mises en ligne dans les prochaines semaines sur le site de Sanef. En tout, 1807 kilomètres d'autoroutes seront concernés, principalement en Normandie, dans le Nord et l'Est de la France.

À noter que ces offres ne s'adressent qu'aux abonnés ayant souscrit à des télépéages. Du côté des autres concessionnaires, Vinci nous a indiqué que le groupe « ne ferait pas de commentaire » et n'a pas annoncé de mesures particulières pour les automobilistes.