Fabriquer ses capsules à café

Les Français souhaitent consommer autrement et la pratique du « fait maison » entre dans les mœurs. Le café n'échappe pas à cette tendance. Réaliser ses propres capsules devient une pratique en voie d'expansion. Qu'en est-il dans les faits et qui a révolutionné ce marché ?

Fabriquer ses capsules a? cafe? - iStock-netrun78

L'offre d'Idocaps : un kit DIY

Les capsules de café, un désastre écologique

Un concept innovant et facile d'usage Imaginée par Pierre Simonnin, Idocaps est une startup qui, à travers un kit de départ, permet de réaliser 48 capsules de café compatibles avec le système Nespresso pour un coût de revient moindre et dans un matériau biodégradable. Implantée dans le Val de Marne, elle joue aussi sur le 100% Made in France en proposant, dans ce coffret, un café bio acheté chez un torréfacteur basé à Fécamp. Tout est fait pour convaincre le consommateur : amidon de maïs et de blé dans la composition des capsules, facilité d'usage, le local et la fierté de les confectionner soi-même ! Trois minutes pour composer 12 capsules biodégradables et compostables, voilà de quoi convaincre l'amateur de café. Pour entrer sur le marché de Nespresso Pratique, écologique et économique, diront certains, mais cette alternative aux capsules Nespresso remplit-elle tous ses engagements ? Cette solution nouvelle, à l'heure où l'on se préoccupe de plus en plus de l'écologie, mérite qu'on s'y attarde car son côté innovant présente de réels avantages. Il semblerait donc que Pierre Simonnin ait vu juste dans un marché où la concurrence n'est encore qu'émergente et où l'image « verte » de son produit est dans l'air du temps. En effet, son kit offre de réelles facilités d'utilisation et son empreinte écologique est sans commune mesure avec les capsules en aluminium ou en plastique.Nespresso en plein greenwashing ? Avec 20 milliards de capsules de café vendues chaque année dans le monde, le bilan écologique des capsules est désastreux. En effet, l'utilisation de l'aluminium et du plastique, qui entrent dans leur composition, ont un impact néfaste réel sur l'environnement. Qu'importe que l'aluminium soit 100% recyclable, comme le clame Nespresso : son recyclage coûte cher et est loin d'être généralisé. Le fabricant suisse développe des points de collecte mais il a encore bien du chemin à parcourir pour convaincre de sa démarche en faveur de l'environnement. Des consommateurs sensibles à l'impact de leurs achats Répondre aux enjeux environnementaux est devenu un engouement réel et une appétence partagée par les consommateurs actuels. Ces derniers prennent de plus en plus conscience de cette dimension écoresponsable dans leurs actes d'achat. Aussi, dans ce monde où le marché du café est en permanente croissance, se poser les bonnes questions est indispensable. Idocaps en proposant au consommateur de participer à la création de son produit et de choisir le café qui lui convient, ouvre la voie vers d'autres conceptions innovantes. Finies les capsules standardisées ? Cette démarche nous conduira, peut-être, un jour à n'utiliser que des capsules rechargeables.