Évolution offre jeune FREEDOM : du nouveau sur son accès à l’épargne et aux bons plans de The Corner

Accès de l'ado à son épargne et aux bons plans The Corner avec l'offre Freedom

L'ouverture d'un compte bancaire pour votre enfant permet de commencer à lui verser son argent de poche et à lui constituer son patrimoine. Dès l'adolescence, il peut accéder à des moyens de paiement. C'est là que vous intervenez en tant que représentant légal pour le guider dans la gestion de son argent. En attendant son autonomie financière, découvrez l'évolution de l'offre jeune FREEDOM, qui s'est enrichie avec des fonctionnalités utiles et avantageuses au quotidien.

Gestion progressive de ses finances personnelles : l'objectif premier de l'offre FREEDOM

Réservée aux enfants des clients Boursorama Banque, l'offre jeune FREEDOM 100% gratuite est une application qui permet à l'enfant entre 12 et 17 ans et demi de se familiariser à l'univers bancaire via un certain nombre d'actions possibles, supervisées par son parent, selon le paramétrage choisi :

Consultation de son solde

Consultation en ligne du code de la carte

Demande de réapprovisionnement express avec la fonctionnalité « vite, j'ai besoin d'argent ! »

Paiements par sms (dans la limite des plafonds paramétrés)

Retraits (dans la limite des plafonds paramétrés)

Virements (à hauteur de 100 euros par jour et 500 euros par mois maximum)

Verrouillage ou opposition en ligne de sa carte bancaire.

Vous avez un projet d'éducation financière de votre enfant ? En tant que client Boursorama Banque, la démarche en ligne de création d'un compte bancaire jeune est on ne peut plus simple ! Si vous songez à rejoindre les clients qui font confiance à Boursorama Banque pour la gestion des comptes de leur tribu, il vous suffit, pour cela, de devenir d'abord client Boursorama Banque , puis d'ouvrir un compte au nom de votre enfant.

La nouvelle appli bancaire FREEDOM jeune : c'est dans la poche !

Si votre enfant est déjà doté de l'appli FREEDOM, il n'en connaît peut-être pas encore tout le potentiel inédit, récemment développé pour lui. Désormais, voici les nouvelles fonctionnalités dont il pourra bénéficier, soit nativement, soit par une simple autorisation de votre part.

- L'accès à 21 partenaires The Corner* , plateforme d'avantages réservée aux clients, proposés par les enseignes sélectionnées dont les jeunes raffolent le plus, en matière de shopping ou de divertissement partout dans l'Hexagone. Ils retrouveront entre autres pour leur plus grand plaisir : Adidas, CGR, Fnac, Marionnaud et Monoprix. Votre enfant pourra ainsi accéder directement depuis son appli, à des bons d'achats et à des e-tickets à des tarifs préférentiels. Il ne sera pas insensible à ces opportunités de bons plans adaptés aux jeunes !

Bon à savoir : cette fonctionnalité est installée par défaut et s'activera après une simple mise à jour de l'appli. Vous pouvez également décider de désactiver à tout moment l'accès à la plateforme.

- La visualisation et la gestion de son compte épargne : il peut désormais accéder à son compte épargne et effectuer des mouvements illimités entre celui-ci et son compte courant en toute autonomie. A chaque flux interne enregistré, des notifications vous sont envoyées pour un suivi systématique mais non bloquant, comme sur son compte courant. Seuls les mouvements sortants sont soumis à une autorisation systématique.

A noter : cette avancée requiert néanmoins une validation préalable de votre part pour être effective. Vous pouvez donner votre accord directement sur l'espace client à cet endroit (onglet autorisations).

Vous n'êtes pas encore client Boursorama Banque, avez un adolescent et ce supplément de transparence et d'économies vous séduit déjà ? La création de votre compte bancaire Boursorama Banque peut s'effectuer ici en 5 min chrono !

Parents et enfants : toujours alignés et bien informés avec l'offre FREEDOM

Vous restez le point d'entrée principal pour lui partager les nouveautés et astuces de l'appli bancaire FREEDOM jeune. Comme vous connaissez ses pratiques, ses envies et ses dépenses, vous maintenez avec lui un niveau d'échanges régulier pour ajuster ses usages ou lui rappeler les bonnes pratiques de gestion de son argent, dès que cela vous semble nécessaire. En tant que client Boursorama Banque, si vous souhaitez ajouter un second responsable légal (onglet représentants légaux), c'est le moment idéal pour le faire car cette démarche est obligatoire si vous avez l'intention d'ouvrir un autre produit bancaire à votre enfant (compte sur livret jeune ou livret A pour les jeunes).

Avec une appli bancaire gratuite et toujours plus complète au service de votre enfant ou jeune adulte, vous observerez dans le temps sa progression en matière de pilotage de ses finances personnelles. Cette période de transition avant sa majorité, vous rassurera et lui donnera les bases solides pour préparer son avenir avec l'épargne et apprendre à optimiser ses dépenses grâce à The Corner.

* Si vous êtes client Boursorama Banque et que votre enfant bénéficie de l'offre jeune FREEDOM, il a accès à une sélection d'enseignes adaptées à ses centres d'intérêt sur The Corner .

Si vous n'êtes pas (encore) client Boursorama Banque, découvrez ici les bons plans The Corner .

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSORAMA BANQUE L'offre jeune FREEDOM est gratuite et accessible aux enfants mineurs des clients Boursorama Banque, de 12 à 17 ans et demi. C’est l'offre bancaire 100 % en ligne, idéale pour faire ses débuts dans la gestion de ses finances personnelles et commencer tôt à gagner en autonomie. Les responsables légaux accompagnent l'enfant pas-à-pas dans l’univers bancaire, grâce à des autorisations parentales, une carte sécurisée et une appli intuitive. Découvrir Freedom