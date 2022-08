Êtes-vous obligés de payer une taxe sur les pergolas?

Une piscine ou un abri de jardin peuvent être soumis à la taxe foncière et à la taxe d’aménagement. Qu’en est-il des pergolas, ces structures surélevées qui offrent un coin d’ombre et de fraîcheur?

Les fortes chaleurs sont de retour cette semaine en France. Une pergola est alors la bienvenue pour profiter de la saison estivale tout en s’abritant sous une tonnelle, à l’ombre. Cette installation a vu ses ventes exploser de 25% en 2021, selon l’émission Capital, diffusée sur M6 le 24 juillet dernier. Il en existe plusieurs types: en aluminium, en bois, en PVC... Les pergolas bioclimatiques avec leurs lames orientables ou rétractables permettent d’ouvrir ou de fermer le toit en fonction de la météo. Ce sont les plus appréciées par leurs propriétaires. Mais installer une pergola, est-ce vraiment un bon plan? À l’instar des piscines ou des abris de jardin, ces structures surélevées sont-elles imposées?

Pas de taxe d’aménagement

La réponse est non. Quelle que soit sa forme, la pergola n’engendre pas de taxe supplémentaire à payer. C’est une installation non close, qui n’est ainsi pas soumise à la taxe d’aménagement, cet impôt local prélevé sur les constructions extérieures à une habitation, fermées et couvertes. « Les bâtiments non couverts tels les terrasses ou ouverts sur l’extérieur comme les pergolas, sont exclus de la surface taxable », explique le ministère de l’Économie sur son site. À l’inverse, une véranda, cette extension de maison couverte et close, est assujettie à la taxe d’aménagement tout comme les abris de jardins d’une surface supérieure à 5 m² et d’une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 1,8 mètre, par exemple.

Les propriétaires d’une pergola ne doivent pas non plus s’acquitter de la taxe d’habitation pour cette structure. « La pergola n’étant pas close, il n’y aura pas de taxation à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation », explique la mairie de Bordeaux.

La pergola n’a également pas d’incidence sur la taxe foncière. « Ce n’est pas comme une piscine ou un court de tennis. Une pergola est un aménagement qui n’augmente pas la valeur locative de la maison », assure la DGFiP, contactée par Le Figaro . À l’inverse, une piscine ayant une surface supérieure à 10 m² est imposable à la taxe d’aménagement et fait augmenter la taxe foncière de 5% à 10% en moyenne, soit entre 50 et 100 euros environ.

Pour rappel, une pergola dont la surface au sol est inférieure à 5 m² ne nécessite pas d’autorisation d’urbanisme contrairement à une pergola de plus de 5 m² et jusqu’à 20 m² qui oblige le propriétaire à déposer une déclaration préalable de travaux. Un permis de construire est requis pour une pergola dépassant les 20 m².