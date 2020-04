Et si vous ouvriez un compte bancaire à votre ado ?

Donner de l'argent à son enfant le prépare à la gestion d'un budget. Ce qui lui sera utile dans sa vie d'adulte (Crédits : Adobe Stock)

PUBLI-REDACTIONNEL. Donner de l'argent de poche à son enfant permet de le responsabiliser et le préparer progressivement à la gestion d'un budget. Mais quel est l'âge le plus opportun pour commencer à donner et quelle somme allouer à son enfant ? Parmi les solutions pour parfaire son éducation financière, vous pouvez lui ouvrir un compte Kador chez Boursorama Banque et lui apprendre l'autonomie... tout en contrôlant ses dépenses !

Comme le résumait malicieusement l'humoriste Francis Blanche : «Je me sers de mon argent pour faire des économies et je me sers de mes économies pour dépenser de l'argent.» L'adage peut s'appliquer dès le plus jeune âge. Selon une étude réalisée par Harris Interactive pour la Fédération bancaire française (FBF) intitulée «Les enfants et l'éducation financière» (1), paru en mars 2019, montre que près de 47 % des enfants âgés de 8 à 14 ans reçoivent de l'argent de poche. Si 44% d'entre eux le dépensent, 54% déclarent l'économiser. L'étude indique qu'en moyenne, «les enfants se souviennent avoir acheté quelque chose avec leur argent pour la première fois à l'âge de 9 ans.»

Sensibiliser l'enfant à la gestion d'un budget

Donner de l'argent de poche à son enfant n'est pas une obligation en soi. Toutefois, cette démarche peut aider l'enfant à se responsabiliser et à gagner en autonomie. D'autant plus que selon l'étude de la FBF : «Les budgets apparaissent comme plus abstraits pour les enfants et requièrent pour eux davantage d'explications.» Donner de l'argent de poche peut donc être une manière de sensibiliser l'enfant à la problématique de la gestion d'un budget ou s'il est plus âgé, d'un compte et d'une carte bancaire. Une démarche pédagogique qui peut porter ses fruits puisque «les enfants les plus âgés, qui déclarent dépenser leur argent plus fréquemment que les autres, se montrent plus attentifs au différentes façons de réaliser des économies», précise l'étude.

Donner de l'argent de poche au moment où l'enfant apprend à compter à l'école

Mais est-ce qu'il y a un âge optimal pour donner de l'argent de poche à son enfant ? Le site Junior City (2) précise que, «selon l'avis des psychologues, les enfants n'ont une conscience de la valeur de l'argent qu'à partir de 6 ou 7 ans, âge auquel ils réalisent souvent ce dont leurs camarades bénéficient. 7 ans correspond également à l'âge d'apprentissage des chiffres à l'école ». Une manière de les « sensibiliser à la valeur des choses et les autonomiser». Junior City précise également que «cela permet aussi d'instaurer une sorte de rituel avec le parent, ainsi qu'une relation de confiance, qui sont loin d'être des facteurs négligeables dans la construction de l'estime de soi d'un enfant ou d'un adolescent».

Combien d'argent faut-il donner à son enfant ?

Quel montant donner à un enfant ? Il n'y a pas vraiment de règle et cela dépend surtout des usages que les enfants sont amenés à faire de cet argent. Toutefois, Junior City indique que le montant moyen donné aux enfants âgés de 11 à 14 ans est de 20 euros par mois. Les 7-10 ans reçoivent en moyenne une somme de 10 euros par mois. D'après l'étude de la FBF, ce sont les bonbons qui arrivent en tête des achats réalisés par les enfants (pour 37 % d'entre eux) suivi de près par les jeux vidéos et les jouets. «En grandissant, les enfants maintiennent leur appétence pour les bonbons mais délaissent progressivement les jouets pour davantage de jeux vidéo et de vêtements (1).»

Ouvrir un compte bancaire à son enfant

Ouvrir un compte bancaire à ses enfants peut être une bonne manière de compléter leur apprentissage de la gestion de leur argent de poche en leur permettant d'acquérir un peu plus d'autonomie et les préparer à leur vie de jeunes adultes. C'est l'une des raisons pour laquelle Boursorama Banque a conçu l'offre Kador (3). Il s'agit d'un compte bancaire à destination des jeunes de 12 à 17 ans associé à une carte bancaire gratuite (4) et une appli dédiée (5) qui permet à votre enfant de gérer son budget depuis son téléphone mobile. Pour les parents, pas de stress : les transactions par carte font l'objet d'une autorisation systématique et il n'y pas de découvert autorisé. Vous pouvez également garder un œil sur les dépenses de votre enfant depuis votre propre espace client. Mais avec souplesse : si votre enfant a besoin de faire un paiement en urgence, il peut vous faire une demande d'argent immédiate via son application et, si vous le souhaitez, vous pourrez lui transférer les fonds nécessaires en temps réel.

