Est-ce le bon moment pour acheter un bien immobilier en 2024 ?

Vous avez trouvé un bien immobilier qui vous correspond, mais vous vous interrogez sur la pertinence de cet achat actuellement ? La réponse à cette question dépend de plusieurs facteurs comme votre situation personnelle et professionnelle, votre budget, vos besoins et votre projet global.En plus d'aspects personnels, il est important de prendre également en compte le contexte économique pour déterminer si c'est le bon moment pour acheter votre bien immobilier en 2024. Voici quelques éléments à prendre en compte pour prendre votre décision.

Le prix des biens immobiliers baisse globalement en France

Pour la troisième fois consécutive, les prix des logements anciens en France poursuivent leur tendance baissière au premier trimestre 2024. Cette contraction des prix globaux dans l'Hexagone s'observe à la fois au T1 de 2024, mais aussi sur une année.

Sur un an, le recul des prix des logements anciens atteint -5,2 %, une baisse plus importante que celles enregistrées au cours des trimestres précédents (-3,9 % au T4 2023 et -1,8 % au T3 2023).

Au premier trimestre 2024, la baisse des prix s'établit à -1,6 % par rapport au trimestre précédent. Cette tendance baissière se poursuit depuis le troisième trimestre 2023 avec des reculs de -1,8 % au T4 2023 et -1,1 % au T3 2023.

La baisse des prix de l'immobilier touche différemment les types de biens. Les appartements enregistrent une diminution de -5,5 % de leurs prix, tandis que le prix des maisons recule de -4,9 %.

Il devient plus facile d'emprunter pour financer son achat immobilier

Bien que les taux d'emprunt aient diminué avant même que la Banque Centrale Européenne (BCE) n'ait opté pour la première baisse des taux d'intérêt directeurs depuis 2019 le 6 juin 2024, l'annonce de la dissolution de l'Assemblée française et de l'élection surprise par le président Emmanuel Macron a fait augmenter les coûts d'emprunt.

Le rendement de l'OAT française à 10 ans a en effet atteint un plus haut niveau depuis novembre 2023 autour des 3,30 % le 11 juin.

Dès le début de l'année 2024, et bien avant la saison printanière habituellement propice à la concurrence, les établissements bancaires ont intensifié leurs efforts pour attirer les emprunteurs. Cette stratégie se traduit par une baisse continue des taux d'intérêt, mois après mois.

En mai 2024, le taux d'intérêt moyen s'établissait à 3,73 %, contre 3,82 % le mois d'avant. Cette baisse de 9 points de base (pdb) s'inscrit dans une tendance amorcée en janvier 2024 et permet aux taux actuels de retrouver leur niveau de fin juillet 2023.

Pour redynamiser le marché, les banques assouplissent également les conditions d'accès au crédit. Elles sont plus enclines par exemple à accorder des prêts aux emprunteurs dont le profil est considéré comme plus fragile, élargissant ainsi le bassin des acquéreurs potentiels.

Le pouvoir d'achat des Français reste néanmoins sous pression

Bien que l'inflation ait continué son recul en France en début d'année 2024 pour atteindre en avril un plus bas depuis deux ans et demi, elle a augmenté à 2,3 % en mai, selon les premières estimations de l'INSEE.

Cette hausse est notamment due à l'augmentation des prix de la nourriture (+ 1,3 % en mai, après + 1,2 % en avril) et à celle des coûts de l'énergie (+ 5,7 % en mai après + 3,8 % en avril).

L'inflation de mai est légèrement supérieure à celle du mois d'avril qui avait atteint 2,2 % alors que les marchés s'attendaient à ce que l'inflation ne varie pas en mai. De nombreuses incertitudes existent toujours quant aux conséquences des tensions géopolitiques sur l'inflation. Il ne faut pas non plus oublier les incertitudes concernant le résultat de l'élection surprise en France.

Le pouvoir d'achat des Français reste donc sous pression.

La période estivale pourrait vous apporter quelques avantages

Le marché immobilier est soumis à une certaine saisonnalité. La période estivale, en particulier, se distingue souvent par une activité plus calme. De nombreuses familles profitent de l'été pour partir en vacances, ce qui réduit le nombre de potentiels acquéreurs sur le marché.

De plus, le printemps est généralement une saison dynamique pour le marché immobilier. De nombreux biens sont mis en vente et les acheteurs sont plus nombreux. L'été arrive donc souvent après une période d'intense activité, ce qui explique le ralentissement observé.

Pour les acheteurs, cette saisonnalité peut présenter plusieurs avantages, notamment moins de concurrence, plus de temps pour la réflexion, plus de chance de négocier un meilleur prix, une plus grande probabilité de voir leurs offres acceptées et des propriétaires généralement plus motivés à vendre.