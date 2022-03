Épargne salariale : que faire si vous quittez votre entreprise ?

Après votre départ de l'entreprise, vous pouvez conserver l'épargne logée sur votre PEE, PER collectif / Perco (Crédit photo: 123RF)

Abondement, transfert, déblocage anticipé, frais … votre départ de l'entreprise a des conséquences sur votre épargne salariale. Tout ce que vous devez savoir.

Puis-je conserver mon PEE, PER Collectif / Perco ?

Après votre départ de l'entreprise, vous pouvez conserver l'épargne logée sur votre PEE, PER collectif / Perco. En revanche, vous ne pourrez plus effectuer de nouveaux versements sur votre PEE (excepté l'intéressement et la participation qui pourraient vous être versés après votre départ). S'agissant de votre PER Collectif / Perco, vous pourrez continuer à effectuer des versements si votre nouvel employeur ne propose pas de PER Collectif / Perco. Attention, les versements volontaires des anciens salariés n'ouvrent pas droit à l'abondement.

Quels sont les frais à prévoir ?

Après votre départ, l'entreprise continue de prendre en charge les frais de tenue de compte pendant un an. Au-delà de cette période, ces frais sont à votre charge. Dans le cadre d'un Perco, les frais de tenue de compte à votre charge sont limités à 20 euros par an.

Les obligations de votre employeur et du teneur de compte

À votre départ, votre employeur doit vous remettre un état récapitulatif de vos avoirs, avec leur statut (bloqué, disponible …) et préciser les frais qui seront à votre charge ou pris en charge par l'entreprise.

Le gestionnaire d'épargne salariale (le teneur de compte) devient votre interlocuteur direct. Aussi, pensez à mettre à jour vos informations sur votre espace personnel sécurisé sur son site internet afin de continuer à recevoir toutes les informations concernant votre épargne salariale. Au moins une fois par an, le teneur de compte doit vous fournir un relevé de situation de vos avoirs soit par courrier postal ou sur votre espace personnel.

Puis-je récupérer mon épargne ?

Après votre départ de l'entreprise, vous pouvez demander le déblocage de votre épargne investie dans votre PEE. En revanche, vous ne pourrez débloquer l'épargne investie sur votre PER Collectif / Perco que si vous quittez l'entreprise parce que vous partez à la retraite. Pour les autres motifs de départ de l'entreprise, le déblocage n'est pas possible : l'épargne est bloquée jusqu'à la retraite (sauf cas de déblocage anticipé prévu par la loi).

Est-ce que je peux transférer mon épargne ?

Si votre nouvelle entreprise propose un PEE, vous avez la possibilité d'y transférer l'épargne de votre « ancien » PEE.

Si votre nouvelle entreprise propose un PER Collectif ou un PER Obligatoire, vous pouvez transférer votre épargne vers ce nouveau dispositif. Vous avez également la possibilité de transférer votre PER Collectif vers un PER individuel ouvert auprès de la banque ou l'assureur de votre choix.

Attention, cette opération peut donner lieu à des frais de transfert. Dans le cas du transfert vers un PER Collectif, les frais sont limités à 1% maximum de vos avoirs et sont nuls au-delà de 5 ans.