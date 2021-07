Épargne retraite : faut-il succomber à l'engouement pour le nouveau PER ?

La collecte du Per représente un tiers de celle de l'assurance vie. (© DR)

Fin mai 2021, plus de 1,7 million d'épargnants avaient souscrit un plan d'épargne retraite (PER) assurantiel. Pour beaucoup, il s'agit de transferts d'anciens Perp ou contrats Madelin, mais de nombreux nouveaux épargnants se laissent aussi séduire par sa fiscalité et sa flexibilité avantageuses... qui ne vont pas sans contreparties.

Le phénomène est assez remarquable.

Depuis le début de l'année, 20.000 à 30.000 assurés transfèrent chaque mois leur ancien contrat d'épargne retraite de type Perp ou contrat Madelin (voire Préfon, Article 83, etc.) vers un nouveau plan d'épargne retraite (PER) instauré par la loi Pacte de 2019.

Plus de 5 milliards d'euros ont été transférés en cinq mois, selon les chiffres de la Fédération française de l'assurance (FFA)

11.700 euros en moyenne par PER

Si ce mouvement explique en grande partie le succès du nouveau PER, le placement séduit également de «vrais» nouveaux adeptes de l'épargne retraite : sur le seul mois de mai, on dénombre 84.000 nouveaux souscripteurs (et 33.000 ayant réalisé un transfert).

Au total, vingt mois après leur lancement en octobre 2019, les plans d'épargne retraite assurantiels comptabilisés par la Fédération française de l'assurance (FFA) ont séduit 1,7 million d'assurés qui y ont placé 20 milliards d'euros (soit 11.700 euros en moyenne par plan).

De l'ombre à l'assurance vie

Une belle collecte qui commence même à faire de l'ombre à l'assurance vie : en mai 2021, la collecte nette sur les PER (380 millions d'euros) représentait déjà un tiers de celle l'assurance vie (1,2 milliard d'euros) qui ralentit légèrement depuis le début de