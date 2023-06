Epargne : que font les banques et l'Etat de l'argent déposé sur les Livrets A des Français ?

(Crédits photo: © Pixavril - stock.adobe.com)

Le Livret A n'est pas seulement un support d'épargne destiné aux particuliers, mais aussi une manne financière pour les banques et l'Etat. Alors, à quoi sert vraiment l'argent déposé sur ce placement ?

Le Livret A est un placement incontournable, détenu par environ 8 Français sur 10. Avec les autres livrets réglementés, en particulier le LDDS et le LEP, les montants accumulés à la fin de l'année 2022 ont atteint la très belle somme de 558 milliards d'euros. Mais savez-vous à quoi sert cet argent ? Si le financement du logement social est très certainement le volet le plus connu du Livret A, il existe en réalité de nombreuses autres utilisations faites par l'Etat et par les banques de ce pactole.

Le logement social, mission historique du Fonds d'épargne

Une partie de l'argent déposé sur les Livrets A par les particuliers est fléchée vers un Fonds d'épargne géré par la Caisse des dépôts et consignations, ou CDC. En 2022, cela correspondait ainsi à une ressource de 325 milliards d'euros pour permettre le financement de projets d'intérêt général par l'intermédiaire de prêts à très long terme, soit 59,5 % de l'encours total, toutes catégories de livrets réglementés confondues, augmentés de 41,3 milliards d'euros de fonds propres au Fonds d'épargne.

Depuis 1984, une partie de l'argent du Livret A permet de financer la construction de logements sociaux. En 2022, ce sont 84 000 nouvelles habitations proposées à des loyers modérés qui ont été construites, pour un budget global de 11,6 milliards d'euros. Au total, 174,3 milliards d'euros sur les 558 milliards sont dédiés au logement social, ce qui représente 31,25 % de l'encours total des livrets réglementés.

Les autres utilisations de l'argent du Livret A par la CDC

De façon plus minoritaire, le Fonds d'épargne octroie également des crédits pour la réalisation de projets locaux d'intérêt général. Cela peut par exemple être le cas pour améliorer la performance énergétique d'une école, la mise en place de nouveaux modes de transport, etc. L'année 2022 a été marquée par le lancement de deux nouvelles offres : le Prêt relance verte, permettant notamment le financement de projets liés à la biodiversité ou aux énergies renouvelables, et le Prêt relance tourisme.

Au-delà de sa mission de financement des projets d'intérêt général, le Fonds d'épargne oriente une partie de la somme à sa disposition vers des actifs financiers, autrement dit : des actions, des obligations, etc. L'objectif ? Assurer la liquidité de l'argent, notamment pour permettre aux épargnants de continuer à effectuer des retraits à tout moment sur leur Livret A. Le Fonds d'épargne détient ainsi près de 3 % de la dette de la France. Toutes catégories de supports de placements confondus, les actifs financiers du Fonds d'épargne représentent 46,5 % de son encours global.

225 milliards d'euros conservés par les banques

Ce sont précisément 40,5 % des sommes collectées sur les Livrets A et les LDDS qui restent à la disposition des banques, et 50 % pour le LEP. Au total, cela représente la jolie somme de 225 milliards d'euros. Mais les banques ne sont pas libres d'en user comme elles le souhaitent. En réalité, seule 5 % de cette somme peut être utilisée comme bon leur semble par les banques, soit environ 11 milliards d'euros.

L'utilisation des 95 % restants est en revanche strictement encadrée. En très large majorité, les banques doivent utiliser l'argent du Livret A qu'elles conservent pour octroyer des crédits aux petites et moyennes entreprises (80 % de l'encours). Elles sont également tenues de financer des projets écologiques, à hauteur de 10 % de la somme totale, et l'économie sociale et solidaire, pour les 5 % restants.