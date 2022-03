Epargne : avec l'inflation, les Français ont perdu 43 milliards d'euros de pouvoir d'achat

L'inflation est bien là ! quelles conséquences pour vos placements ? ( Crédits: © RNNW - stock.adobe.com)

Avec la montée en flèche de l'inflation, l'argent mis de côté peut faire perdre beaucoup de pouvoir d'achat.

Par MoneyVox,

Alors que l'inflation atteint de nouveaux records, 1,6 % sur l'ensemble de l'année 2021, les rendements de certains placements ne cessent de chuter. C'est le cas de la majorité des fonds euros de l'assurance-vie , qui ne suffisent plus à couvrir la hausse des prix à la consommation. L'argent placé sur ces supports se dévalue donc, et les épargnants perdent progressivement du pouvoir d'achat.

Le rendement des fonds euros de l'assurance-vie au plus bas

Lorsque le niveau d'inflation dépasse le rendement d'un contrat, les épargnants voient leur argent se déprécier, entraînant une perte de pouvoir d'achat. Et c'est ce qu'il s'est passé sur l'année 2021 : l'inflation moyenne a été de 1,6 %, avec des pics dépassant les 2,5 % au cours des derniers mois de l'année. Or, les taux d'intérêt servis par les placements n'ont pas suivi. C'est notamment le cas de l'assurance-vie, et plus précisément des fonds euros à capital garanti. La Fédération des associations indépendantes de défense des épargnants pour la retraite (Faider) dénonce cette situation : selon ses estimations, ce seraient 43 milliards d'euros qui auraient été perdus l'année dernière.

Pour arriver à ces conclusions, la Faider a mis en perspective le taux d'inflation et le rendement moyen prévisionnel des fonds euros sur les contrats d'assurance-vie. Un taux qui devrait se situer aux alentours des 1 %, insuffisant donc pour compenser la hausse des prix. Et pour les années à venir ? Le niveau d'inflation devrait encore progresser selon l'Insee pour dépasser les 2 %, et les rendements des fonds euros restent incertains. Il est donc tout à fait possible que cette situation soit amenée à perdurer.

Avec la fiscalité, c'est la double peine pour les épargnants

En plus d'un rendement insuffisant, les détenteurs de fonds euros sont aussi pénalisés d'un point de vue fiscal. En effet, les gains générés sont soumis aux prélèvements sociaux de 17,2 %, et ce même si cette rémunération est insuffisante pour compenser l'inflation. La Faider milite ainsi pour que soit pris en compte le rendement réel de ces supports, inflation déduite, ce qui permettrait d'éviter un surcoût qui représente tout de même 3 milliards d'euros sur les 43 milliards de pertes estimées. Une addition salée à laquelle il faut ajouter l'éventuelle imposition sur les revenus en fonction de la tranche marginale d'imposition du foyer fiscal.

À sa décharge, l'assurance-vie n'est pas le seul placement à poser la question du rendement réel.. C'est notamment le cas du Livret A. Auparavant qualifié de "rempart contre l'inflation", il a laissé ce rôle de côté pour servir principalement de tiroir en cas de pépin financier. En 2021, son taux était alors de 0,50 % net d'impôt, bien en dessous des 1,6 % d'inflation, et la récente hausse de son taux d'intérêt à 1 % ne sera pas non plus suffisante pour compenser la hausse des prix à la consommation. À l'heure actuelle, le seul véritable rempart entièrement sécurisé est le Livret d'Epargne Populaire, ou LEP. Ce placement s'adresse aux foyers modestes, avec un plafond de revenu maximal pour pouvoir y prétendre, mais permet d'obtenir un taux d'intérêt de 2,2 % net depuis le 1e février 2022.