Épargne : 3 habitudes à abandonner et 3 habitudes à adopter

1 Français sur 5 dépasse tous les mois son découvert autorisé. Si l'on inclut en plus les Français qui restent dans les clous de leur découvert autorisé, on se rend compte que les particuliers sont des champions du solde négatif sur compte courant, ce qui témoigne d'un sérieux problème de gestion des finances personnelles. Pour bien gérer son budget, épargner sans effort et pouvoir assumer ses achats plaisirs sans culpabiliser, découvrez dans cet article trois bonnes habitudes à prendre tout de suite et trois habitudes dont vous devez absolument vous défaire.

Créer un budget

À ne pas faire : se focaliser sur les sous à mettre de côté et se laisser trop peu pour vivre

Il est essentiel d'épargner et de mettre de l'argent de côté, ne serait-ce que pour pouvoir s'acquitter de factures imprévues (plombier, serrurier, garagiste, ...) ou bien, à plus long terme, pour pouvoir financer un achat immobilier ou les études de ses enfants ou encore préparer sa retraite. Mais le poste de dépense épargne au sein de votre budget doit rester raisonnable et réaliste. Prévoyez d'y consacrer environ 15 % de vos revenus. Si vous pouvez épargner davantage, faites-le mais soyez raisonnable et laissez-vous suffisamment pour pouvoir faire face à vos dépenses courantes et vous autoriser quelques achats loisir.

À faire : prévoir un poste de dépense loisir / sortie pour ne pas craquer et tenir son budget dans la durée

Il peut être tentant, surtout si l'on a une dépense moyen-terme prévue et relativement conséquente d'épargner le plus possible, en amputant les autres postes de dépenses de son budget, et particulièrement les dépenses loisir. Mais attention, cette situation n'est pas tenable sur le long terme et à trop vouloir épargner, vous risquez bien de ne pas tenir vos objectifs et de finalement dépenser beaucoup plus que ce qui serait raisonnable en achat coup de cœur / loisirs. Prévoyez de consacrer 10 % de votre revenu aux achats plaisir. Ainsi, il sera bien plus simple de respecter votre budget sur le long terme et d'atteindre sereinement vos objectifs d'épargne.

Mettre de l'argent de côté

À ne pas faire : effectuer un virement en fin de mois en fonction de ce qui vous reste

Il est tentant, surtout avec un budget serré, de régler toutes les dépenses courantes du mois et, à la fin du mois, en fonction de ce qui reste sur votre compte courant, d'effectuer un virement sur un compte épargne, voire de ne pas en faire du tout si vous êtes à découvert.

À faire : mettre le montant défini sur votre support d'épargne dès que vous avez touché votre salaire

Pour respecter votre poste épargne dans votre budget, il est plus simple et recommandé de virer vers votre compte épargne la somme que vous souhaitez consacrer à l'épargne au début du mois, lorsque vous venez de recevoir votre salaire et que vous avez encore des liquidités sur votre compte courant.

Réaliser un gros achat

À ne pas faire : souscrire un crédit pour faire face à la dépense

Vous avez un gros achat prévu ? Vous voulez financer vos prochaines vacances, acheter une nouvelle voiture ou un nouvel ordinateur ? Vous pensez recourir à un crédit à la consommation ou prêt personnel pour pouvoir régler la facture ? Il s'agit d'une erreur ! Vous paierez en effet des intérêts et frais de dossier qui viendront alourdir la facture.

À faire : anticiper la dépense pour la lisser sur plusieurs mois

Si vous prévoyez votre achat suffisamment en amont ou si vous reculez un peu l'échéance, vous aurez eu le temps de préparer votre achat et d'épargner en conséquence. Si tous les mois, vous mettez un peu de sous de côté en vue de cette sortie d'argent prochaine, vous lisserez la dépense et serez en mesure de l'assumer totalement, sans prêt et sans frais.