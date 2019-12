En Suède, cette extravagante maison-accordéon est à vendre

EN IMAGES - Cette habitation pittoresque, l'une des plus instagrammée du pays, est proposée pour 189.000 euros.

Cette résidence de vacances suédoise est tellement de guingois, qu'elle a hérité du surnom de «maison accordéon» dans son pays. La «Dragspelhuset», en version originale, est particulièrement photogénique si bien qu'elle est devenue l'une des constructions suédoises les plus présentes sur Instagram. On doit ses formes qui semblent défier les lois de la physique à Maartje Lammers and Boris Zeisser, associés principaux du cabinet 24H Architecture, basé à Rotterdam aux Pays-Bas.

Les deux architectes avaient acheté ce chalet de la fin du 19e siècle installé sur les rives du lac Övre Gla, au sein d'une réserve naturelle, pour en faire leur repaire familial pour les vacances. Ils ont mis à contribution leur talent pour rajouter cette extension qui peut évoquer une tête de tortue s'échappant du chalet. Un jeu de poulies et de leviers maintient l'ensemble pour respecter les règles d'urbanismes locales interdisant la création de nouveaux bâtiments ou de fondations sur les bords du lac.

Un cocon pour l'hiver

Grâce à ces transformations, le modeste chalet de 45 m² initial dispose dorénavant de 72 m² habitables permettant de mieux profiter des lieux à l'intérieur en été tout en se transformant en confortable cocon l'hiver. L'ensemble fait la part belle au bois, à l'intérieur comme à l'extérieur et renforce son aspect nordique avec les peaux de rennes tapissant l'intérieur. Les lieux sont proposés à la vente par l'agence locale Agentur fastighetsförmedling au prix affiché de 1,975 million de couronnes suédoises, l'équivalent de 189.000 euros.