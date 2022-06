En Inde, ce quartier coloré s’inspire des villages traditionnels

Cet important projet immobilier comprend 200 logements et un parc. Si son allure est contemporaine, l’usage de la couleur et les recettes pour lutter contre la chaleur s’inspirent des traditions locales.

Conçu par le cabinet indien Sanjay Puri Architects , ce quartier de Shree s’intègre dans un schéma directeur plus large destiné à héberger le personnel d’une cimenterie. À 3 km de la petite ville la plus proche, Boisar, ces immeubles se situent dans la région de Mumbai et s’inspirent de la disposition des logements des anciennes villes et villages indiens. Installé sur près de 25.000 m², cet ensemble immobilier comporte 72 studios, 48 ​​appartements de 2 chambres et 48 autres disposant de 3 chambres.

Chaque bâtiment est conçu avec des cours ouvertes abritées, des espaces de circulation naturellement ventilés et des espaces de jardin entre eux. Tous les appartements disposent de fenêtres encastrées, de balcons abrités et d’une ventilation naturelle traversante. Dans une région où les températures restent supérieures à 35°C huit mois par an, la gestion de la chaleur est une question primordiale.

Insuffler du dynamisme par la couleur

La couleur joue, elle aussi, un rôle important dans ce projet, avec différentes combinaisons de couleurs utilisées pour identifier les typologies de construction au sein du logement. Les couleurs chatoyantes sont elles aussi une référence à la tradition indienne avec ses fêtes, ses vêtements, ses ornements et sa nourriture où la couleur est reine. Et ce traitement joyeux permet aussi de donner un sentiment de dynamisme pour ces bâtiments et leurs espaces de circulation qui sont, pour l’instant, dans une situation assez isolée. Très coloré à l’extérieur, le programme adopte des tons neutres à l’intérieur, permettant à chaque occupant de faire ses propres choix.

Puisque le programme immobilier s’organise autour d’un vaste parc de 36.000 m², les immeubles sont conçus pour créer entre eux des espaces plus intimes abrités, avec une multitude de placettes et courettes. Quant à l’eau utilisée par ce quartier, elle est intégralement recyclée et réutilisée en s’appuyant sur sa propre station d’épuration. La collecte extensive des eaux de pluie est elle aussi intégrée au projet.