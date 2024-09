En deux ans, le prix de cette maison historique a été divisé par deux

La municipalité de Langueux, dans les Côtes-d’Armor, ne parvient pas à vendre une belle bâtisse depuis juin 2022. Elle a donc décidé de diminuer son prix de vente.

Depuis juin 2022, cette maison bretonne de 240 mètres carrés, implantée sur un terrain de 769 mètres carrés, cherche preneur. En vain . La municipalité de Langueux, près de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d’Armor (22), vient de décider le 10 septembre de baisser une nouvelle fois son prix de vente, après l’avoir diminué une première fois en avril 2023, de 400.000 euros à 280.000 euros. Désormais, la propriété est proposée au prix de 200.000 euros tout rond. Il faut dire que le bien est plus que vétuste .

« Les agences immobilières avaient surévalué le bien au regard des travaux à effectuer. Des acquéreurs ont fait des visites et se sont rendu compte que les travaux étaient plus importants que prévu », expliquent les services de la mairie au Figaro. Et pourtant, la maison de l’administrateur de la Société des tuileries et briqueteries de Saint-Ilan est pleine de charme avec sa tourelle en briques qui abrite un escalier en vis et sa vue sur la baie de Saint-Brieuc. « Produit d’Exception au très fort potentiel pour cette bâtisse des années 1900 entièrement à restaurer ; construite avec des matériaux nobles granites, briques, tuiles et pierres artificielles de Saint-Ilan », est-il écrit dans l’annonce . Mais son indéniable cachet ne suffit pas à séduire les acheteurs. « Nous avons décidé de baisser le prix pour trouver un acquéreur le plus rapidement possible. Cela fait plus de deux ans que le bien est à vendre et il continue de se dégrader », s’inquiètent les services de la mairie.

Des travaux évalués à 650.000 euros

L’inspecteur des Finances publiques l’évalue à 140.000 € mais la Ville n’est pas prête à revoir son prix de manière aussi radicale, d’après les informations de Ouest-France . La maison est effectivement vétuste, après avoir été laissée à l’état d’abandon pendant plusieurs années. Il faudrait débourser 650.000 euros de travaux pour parvenir à la retaper. Les offres qui ont été faites tournent plutôt autour de 230.000 euros ou de 250.000 euros. Le nouveau prix de vente se rapproche de ces offres. La Ville est propriétaire des lieux depuis 1980 mais elle souhaite se libérer du bien, devenu un fardeau trop lourd à porter.