EMTN: l’alternative aux produits d’investissement traditionnels

Comment investir dans les EMTN?

Les EMTN peuvent être souscrits par des personnes physiques ou morales. La façon la plus simple d’y accéder est d’investir via votre contrat d’assurance-vie. En effet, la plupart des contrats proposent de placer votre épargne dans des produits structurés. L’avantage, c’est que les assureurs effectuent un travail d’analyse poussé en amont pour sélectionner des produits présentant un risque modéré. Le ticket d’entrée pour un produit structuré standardisé s’élève généralement autour de 1000 euros. Ce placement est également éligible au Plan Épargne Retraite et au compte-titres. Le principal atout de ces produits est leur potentiel de gains. Compte-tenu de leur complexité et de leur profil plus risqué, ils servent généralement un rendement plus important que des produits financiers «classiques». Il est important de noter que:

Tous les EMTN ne sont pas des produits structurés

Tous les produits structurés ne sont pas des EMTN