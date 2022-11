Ecowatt et Ecogaz, les alliés de la consommation énergétique

En prévision des fortes tensions redoutées pour l'hiver, deux outils ont été mis en place par les gestionnaires des réseaux afin d'éviter les coupures : Ecowatt et Ecogaz. Ces météos de l'énergie vont permettre de suivre en temps réel les indicateurs énergétiques sur l'ensemble du territoire.

Ecowatt, Ecogaz - iStock-Fokusiert

Ecowatt et Ecogaz : une météo de l'énergie

L'aîné des dispositifs, Ecowatt, a été mis en place par RTE, gestionnaire du Réseau de Transport d'Électricité français, en collaboration avec l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Opérationnel depuis plusieurs années sur les régions Bretagne et PACA (avec le site Mon EcoWatt), le concept est désormais généralisé à tout le pays. Son objectif est d'anticiper les risques de délestage par une responsabilisation de chaque usager sur sa consommation d'électricité, notamment sur les plages horaires 8 h-13 h et 18 h-20 h. Particuliers, entreprises et collectivités sont informés en temps réel sur le niveau de consommation global des Français, pour que chacun puisse agir, au bon moment, sur sa consommation. Sur le modèle d'Ecowatt, les opérateurs de transport de gaz (GRTgaz et Terega) et l'Ademe ont lancé le dispositif Ecogaz. Mis en place depuis plusieurs semaines et relayé par le site myecogaz.com, il permet de connaître les prévisions de consommation de gaz à cinq jours. La problématique n'est pas tout à fait la même, puisque le gaz peut être stocké et la consommation lissée, mais son objectif est d'éviter les situations de tension.

Comment fonctionnent Ecowatt et Ecogaz ?

Les signaux envoyés par les deux dispositifs permettent d'anticiper au jour le jour les tensions sur les réseaux d'électricité et de gaz. Pour Ecowatt, trois codes couleurs sont utilisés : Vert : niveau de consommation normal ; Orange : réseau électrique tendu (écogestes encouragés) ; Rouge : réseau très tendu (coupure prévisible). Le principe est le même pour Ecogaz, avec une couleur supplémentaire : le jaune (entre le vert et le orange), pour un niveau de consommation légèrement supérieur à la normale. L'information est diffusée par différents biais : après chaque bulletin météo télévisé, et via une application que chacun peut télécharger. En cas de signal orange ou rouge, des alertes "vigilance coupure" seront envoyées aux usagers inscrits, via leur Smartphone, pour les prévenir des tensions fortes et des risques de coupures. Le but de ce dispositif vertueux est d'inciter l'ensemble des consommateurs à un comportement de sobriété énergétique. Pendant les périodes de tension du réseau, ils seront encouragés à adopter les éco gestes bien connus : baisser le chauffage (une température de 19° est conseillée en journée), différer l'utilisation de certains appareils ménagers (lave-vaisselle, lave-linge...), limiter l'usage du sèche-linge, éviter les cuissons longues, éteindre les lumières inutiles, installer des bas de porte, entretenir sa chaudière, fermer volets et rideaux le soir, etc. Pour les collectivités et les entreprises, il s'agirait notamment d'éteindre les affichages, tels que les panneaux publicitaires, et de limiter l'usage des éclairages publics. Pour l'hiver qui vient, la menace ne semble pas à l'ordre du jour, car les réserves sont bien remplies, la demande a diminué et la météo se montre pour l'instant bienveillante. L'optimisme est donc de mise. Mais, si la météo devient plus rigoureuse, le dispositif prendra tout son sens en incitant les utilisateurs à un comportement responsable.