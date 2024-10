Du rififi dans ce village seniors installé en Vendée

Après des difficultés et une liquidation judiciaire, le village senior de La Garnache a été repris en main par la commune. Mais l’arrivée en famille de jeunes locataires passe mal.

L’habitat intergénérationnel est un modèle qui a le vend en poupe. Récemment, un immeuble d’ Angers a été inauguré en mettant en avant un mélange à la même adresse d’une crèche, d’une résidence seniors et d’appartement . Mais cette coexistence n’est pas toujours évidente, d’où le développement d’immeubles réservés aux seniors mais aussi de colocations spécialement adaptées à leurs besoins . Et comment cela se passe-t-il lorsqu’un ensemble de pavillons et d’appartements conçus spécifiquement pour des personnes âgées change de mode de gestion et s’ouvre aussi à des locataires «classiques»? Pas forcément bien, comme l’illustre l’exemple du Village des cyprès, situé dans la commune vendéenne de La Garnache.

Comme le rapporte Ouest-France , ce projet remonte à 2011 et a vu l’installation dans la commune de 12 pavillons neufs ainsi que 7 appartements installés dans le château rénové pour constituer un village seniors, à deux pas de l’Ehpad. Mais le projet a connu des difficultés de gestion et des changements de main, si bien que c’est la commune qui a choisi finalement d’assurer sa gestion en 2021 via son Centre d’action sociale. Sauf qu’avec le dépôt de bilan du premier gestionnaire, les propriétaires qui avaient acheté ces logements avec le dispositif Pinel ont pu choisir de rembourser leur part de crédit de TVA et leur défiscalisation, afin d’être libre de louer comme ils veulent.

Troubles à l’ordre public

La commune a bel et bien racheté par préemption ou par négociation directe 10 logements sur 19 mais il en reste au moins un qui a été loué à une famille. Et à en croire Ouest-France, son arrivée en pleine nuit avec «deux camions, trois enfants, un berger australien, deux motos, une petite piscine, un trampoline» n’a pas été du goût de tous les résidents. Tout en se défendant d’être opposés à l’arrivée de jeunes ou de familles, les habitants du village ont avoué au quotidien régional leur inquiétude.

Du côté de la commune, on compte bien faire perdurer la vocation senior du lieu, bien pratique avec le voisinage de l’Ehpad. Le maire de la commune rappelle d’ailleurs que si rien ne s’oppose à l’installation de locataires non seniors, le règlement de copropriété s’applique à tous et s’il y a des troubles à l’ordre public ou des nuisances, la municipalité n’hésiterait pas à intervenir.