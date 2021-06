Du 28 juin au 3 juillet, faites un bilan retraite gratuit avec l'Agirc-Arrco et l'assurance retraite

La retraite c'est suffisamment compliqué pour nécessiter un point avec un conseiller ( Crédits : Fotolia)

Les choix et événements personnels et professionnels pendant la vie active ont un impact sur les conditions de départ à la retraite. Aussi, il convient d'être bien informé pour partir dans les meilleures conditions possibles. Du 28 juin au 3 juillet, l'Agirc-Arrco et l'Assurance retraite proposent aux actifs 40.000 rendez-vous avec un conseiller retraite pour faire le point sur leur situation personnelle.

La retraite est le reflet des parcours personnels et professionnels

Âge de départ à la retraite, montant de la pension ... la retraite dépend de nombreux paramètres et reflète le parcours professionnel mais aussi personnel de chacun. Les choix effectués ou les événements survenus pendant la vie active ont un impact sur les conditions de départ à la retraite. Aussi, il convient d'être bien informé pour bien préparer son projet retraite et partir dans les meilleures conditions possibles. Il n'y a pas d'âge pour se préoccuper de sa retraite et il n'est jamais trop tôt pour s'y préparer. Par exemple, le chômage partiel aura-t-il des conséquences sur la retraite ? Faut-il engager des démarches lorsque l'on change de secteur professionnel ? Quel est l'impact d'un congé parental sur mes cotisations ? Une expérience professionnelle a? l'étranger est-elle comptabilisée dans le calcul des droits a? la retraite ?...

Faire le point sur sa situation personnelle avec un conseiller retraite

L'Agirc-Arrco est le régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé : 23 millions de salariés y cotisent et 13 millions de retraités perçoivent une allocation de retraite complémentaire Agirc-Arrco.

Du 28 juin au 3 juillet, l'Agirc-Arrco et l'Assurance retraite organisent un événement baptisé « les rendez-vous de la retraite » qui donne l'occasion pour les actifs d'échanger avec un conseiller sur leur situation personnelle, d'ajuster leurs choix de carrière ou de préparer sereinement leur départ. Durant cette semaine, les actifs auront la possibilité de faire le point avec l'un des 1.000 conseillers retraite mobilisés pour l'occasion, par téléphone ou dans l'un des 260 points d'accueil répartis sur tout le territoire, y compris dans certains départements d'Outre-Mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion). Pour en profiter, il est nécessaire de s'inscrire depuis le site www.rdv-retraite.fr : 40.000 entretiens seront proposés.

L'édition des Rendez-vous de la retraite de l'année dernière avait déjà été un succès. « La semaine des Rendez-vous de la retraite est un temps fort plébiscité par nos concitoyens chaque année » explique Franc?ois-Xavier Selleret, Directeur général de l'Agirc-Arrco. Cette année, deux nouvelles éditions en juin et en novembre prochain, vont permettre d'accroître la capacité globale d'accueil et de réponses. « À travers ces deux éditions, nous serons en mesure de proposer 80.000 entretiens en France et dans nos départements d'Outre-mer, soit deux fois plus que l'année précédente » ajoute-t-il.

Des informations en ligne sur le site www.rdv-retraite.fr permettent également de s'informer sur ses droits et de se familiariser avec les services d'aide aux démarches : vérifier son relevé de carrière en ligne, simuler l'impact d'un choix de vie ou de carrière sur le montant futur de sa retraite au moyen du simulateur retraite M@rel ...