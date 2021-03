Doubs : elle récupère son pavillon dans un état déplorable après des mois de loyers impayés

La propriétaire a comptabilisé 4 000 € de loyers impayés jusqu'au départ des locataires. (illustration) (pixabay-Free-Photos)

Un pavillon d'Audincourt (Doubs), loué à des mauvais payeurs depuis l'été 2019, a été récupéré fin février par sa propriétaire. Outre les 4 000 € de loyers impayés, les occupants ont laissé la maison dans un état déplorable. De la cave aux étages en passant par le jardin, le bien est sale, dégradé et jonché d'ordures.

La propriétaire d'un pavillon à Audincourt (Doubs), qui louait sa maison à un couple et ses cinq enfants depuis l'été 2019, a retrouvé son bien dans un état pitoyable vendredi 26 février, rapporte L'Est Républicain. C'est après une décision du tribunal et l'intervention d'un huissier que la quinquagénaire a pu récupérer les clés de son pavillon.

Une maison dans un état pitoyable

Mais surtout, la maison est désormais inhabitable. Tellement d'objets ont été abandonnés dans le sous-sol que la cave est désormais envahie et inaccessible. Au rez-de-chaussée, la cuisine, flambant neuve à l'emménagement des locataires, est dégradée : meubles défoncés, lave-vaisselle rouillé, four maculé de graisse...

Les portes vitrées de la maison n'ont plus de vitre ni de poignée. « Les toilettes sont entartrées, la salle de bains moisie, les prises électriques arrachées, énumère, ulcérée la quinquagénaire. Et je ne parle pas des crottes de chat partout, du canapé défoncé laissé dans une pièce, des trous dans les murs, de la crasse, des lustres, tringles à rideaux et de l'escalier métallique qui ont disparu. »

4 000 € de loyers impayés

Quand la propriétaire a récupéré son pavillon, elle a remarqué que les portes n'avaient même pas été fermées. Les locataires auraient prétendument perdu le trousseau de clefs. Un chaton abandonné a également été retrouvé dans la cave. La propriétaire a pu lui trouver une famille via les réseaux sociaux.

Pour couronner le tout, les occupants ne payaient plus le loyer depuis des mois. La quinquagénaire a comptabilisé un total de 4 000 € de loyers impayés. Sans compter le prix que va désormais nécessiter la remise en état de la maison. La propriétaire a indiqué qu'elle transmettrait « les factures à l'huissier, sans grandes illusions ».