Deux sœurs de 54 et 64 ans se jettent du haut de leur immeuble le jour de leur expulsion

Les deux femmes avaient accumulé 10.000 euros de loyers impayés sur ces trois dernières années.

La crise du logement, et plus particulièrement les difficultés des locataires à se trouver un toit, prend des formes particulièrement dramatiques et violentes, à Barcelone notamment. Si on retrouve ce genre de difficultés dans la plupart des grandes villes occidentales, la capitale catalane compte déjà plusieurs suicides liés au mal-logement et aux expulsions locatives. Il y a quelques semaines, c’était un septuagénaire qui avait vécu pendant 30 ans dans le même immeuble qui mettait fin à ses jours face à son incapacité à régler le loyer .

Cette fois-ci, ce sont deux sœurs de 54 et 64 ans qui ont préféré se jeter du haut de leur immeuble plus que d’être expulsées du logement barcelonais qu’elles occupaient, comme le rapporte L’Indépendant . Les deux femmes devaient être expulsées à 11h ce lundi de leur appartement de la rue Navas de Tolosa, dans le quartier de Sant Andreu. Cette expulsion avait été ordonnée par le tribunal un an auparavant alors qu’elle avait déjà accumulé près de 9000 euros d’impayés sur deux ans, dettes qui ont continué à grossir.

Interdiction des locations touristiques

Selon les informations du quotidien El Pais , les services sociaux, les médiateurs et la mairie ont bien tenté de joindre les deux sœurs en amont de cette expulsion, mais sans succès. Les corps sans vie des deux femmes ont été retrouvés au petit matin dans le patio intérieur de leur immeuble. Dans cette ville qui compte 1,65 million d’habitants et reçoit 12 millions de visiteurs par an, les regards sont braqués depuis quelques années sur les locations touristiques et leurs excès, empêchant les plus fragiles de se loger. C’est dans cet esprit que la ville compte proscrire en 2028 les locations touristiques de type Airbnb .