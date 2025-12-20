Dons d’argent : la générosité familiale passe sous contrôle fiscal (ou pas) !

20/12/2025

Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Si jusqu'ici, donner de l'argent à un proche relevait encore largement de la sphère privée, le fisc pourrait bien s'immiscer ! A compter de janvier 2026, tous les dons manuels reçus entre particuliers devront être déclarés en ligne sur le site des impôts.

On vous explique ce que ça implique pour vous.

Dons d'argent : ce qui change vraiment le 1er janvier 2026

Contrairement à ce qu'on a pu lire, le changement est d'ordre technique plus qu'autre chose. Car pour ceux qui l'auraient en effet oublié, tous les dons doivent déjà être déclarés aux services des impôts. La nuance est plus dans la dématérialisation de la chose, puisque dorénavant, c'est en ligne que ça se passe. Eh oui, c'est la fin du fameux Cerfa 2735 !

La règle est simple : le bénéficiaire devra se connecter sur son espace personnel afin de déclarer ce qu'il a reçu. Le donateur, lui, n'a rien à faire.

Les dons concernés, eux, ne changent pas. Le périmètre reste large. Vous êtes toujours tenus de déclarer les dons d'argent, les dons d'objets, d'actions ou de titres…

Les présents d'usage restent quant à eux exonérés. Ainsi, les cadeaux de Noël, d'anniversaires, de mariage ou encore de naissances ne sont pas concernés. Tout comme l'argent de poche. A condition évidemment que ces présents restent raisonnables au regard du patrimoine et des revenus du donateur.



Enfin, à partir de 2026, le bénéficiaire devra déclarer tout nouveau don, mais aussi ceux reçus au cours des 15 dernières années.

Présent d'usage ou donation dissimulée ? Attention à la zone grise

Si les présents d'usage restent exonérés, aucun seuil n'est aujourd'hui défini par la loi. Actuellement, l'administration fiscale raisonne au cas par cas pour déterminer de la “raisonnabilité” du don. En effet, si le don appauvrit celui qui donne, cela peut être requalifié en donation taxable. Et ce, même s'il était présenté comme un simple geste familial.

Concrètement, un don d'argent n'est pas considéré comme un présent d'usage dès lors qu'il n'est plus ponctuel. Donner ou recevoir 1 000 euros peut être considéré comme inhabituel, sauf si le donateur dispose de moyens conséquents et qu'il s'agit, par exemple, d'un cadeau de Noël.

On le rappelle, en France, la transmission est soumise à des règles mais reste, du moins sur le papier, assez favorable :

100 000 € par parent et par enfant, tous les 15 ans,

31 865 € supplémentaires pour les dons d'argent (sous conditions d'âge),

cumul possible.

Ces avantages n'existent que si les dons sont déclarés. Bien que cela puisse être contraignant, il est judicieux de faire ses déclarations en temps et en heure, y compris lorsque le don est exonéré ou inférieur aux abattements. À défaut, l'administration fiscale peut rouvrir le dossier lors d'une succession, parfois des années plus tard, et réclamer droits, intérêts de retard ou pénalités.

Une réforme seulement technique ?

Si cette réforme fait autant parler d'elle, c'est que de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont relayé l'information en l'amplifiant. Pourtant, de manière concrète, rien ne va changer par rapport à aujourd'hui. Attention donc aux interprétations alarmistes.

L'administration fiscale réfute d'ailleurs toute idée de “flicage”, ce qui lui est clairement reprochée. Elle parle au contraire de sécurisation des successions, prévention des conflits familiaux ou encore simplification des démarches.

Cependant, pour certains profils, notamment les aidants familiaux, cela implique bel et bien des démarches supplémentaires. Pour d'autres, cette réforme est perçue comme un moyen supplémentaire de tracer l'argent des Français et de surveiller davantage les flux financiers.

Ce qu'il faut retenir de la réforme

Oui, d'ici 2026, certaines choses vont changer, mais non, vous ne devrez pas déclarer l'ensemble de vos cadeaux de Noël au fisc ! En revanche, il faut garder en tête que toute donation doit être déclarée dès lors qu'il ne s'agit pas d'un présent d'usage.

Vous pouvez également anticiper vos futures déclarations en faisant le point sur les dons reçus durant les quinze dernières années, conserver le maximum de preuves si vous êtes concernés, anticiper la démarche en vous rendant sur votre espace personnel des impôts, ou encore vérifier les abattements applicables.

Achevé de rédiger le 11 décembre 2025