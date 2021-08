Des taux d'épargne en hausse dans les pays européens depuis le début de la crise du Covid-19

Le taux d'épargne des ménages en Europe a atteint des niveaux records depuis le début de la crise du Covid-19 (illustration). (Pixabay / Nattanan23)

Les taux d'épargne sont en hausse dans de nombreux pays européens depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19. Les ménages, impactés par les confinements successifs mais aussi aidés par des mesures de soutien mis en place par les différents gouvernements, ont pu mettre plus d'argent de côté.

La crise du Covid-19 a entraîné une forte hausse du taux d'épargne des ménages dans les pays développés. Le phénomène s'explique notamment par les différents confinements mis en place un peu partout et les mesures des gouvernements pour soutenir les familles et les entreprises pendant la crise, explique Les Echos, mardi 24 août.

Les Français ont par exemple mis 142 milliards d'euros de côté entre la fin du premier trimestre 2020 et la fin du premier trimestre 2021. Le taux d'épargne, qui mesure la part du montant qu'un ménage parvient à épargner sur la totalité de ses revenus, a atteint 21,7 % en mars dernier, soit une hausse de 7 points par rapport au dernier trimestre de 2019.

Phénomène similaire en Europe et aux Etats-Unis

Le phénomène est similaire dans d'autres pays développés. C'est le cas au Royaume-Uni avec un taux d'épargne de 18,19 % (contre 6,5 % fin 2019), en Italie (18,56 % avec une hausse de 8,5 points) et aux Etats-Unis (22,6 %, +11,5 points). En Allemagne, le taux d'épargne s'élève à 25,1 % mais l'augmentation a été plus limitée (+6,6 points). « Depuis le dernier trimestre 2019, ce sont globalement les pays avec le taux d'épargne initial le plus faible qui ont eu les plus fortes hausses, ce qui traduit probablement une similitude dans les dispositifs de restriction de consommation (et donc d'épargne forcée), conduisant à un resserrement de l'écart entre pays », ont précisé des statisticiens de la Banque de France, cités par Les Echos.

Le site d'actualités économiques précise toutefois que les conditions d'épargne et les rendements sont différents d'un pays à l'autre. En France, le livret A et le livret de développement durable et solidaire ont un rendement annuel de 0,5 %. A contrario, les taux d'intérêt en Espagne et au Portugal sont quasi nuls alors qu'en Allemagne, ils étaient négatifs en juin dernier (-0,04%).