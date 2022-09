Des retraités obligés de vivre dans leur camping-car à cause de loyers impayés

Un couple de septuagénaires est privé de son logement par une locataire qui refuse de partir et ne paie plus son loyer.

Après les squats , les affaires de loyers impayés se multiplient. Après un tour d’Europe, un couple de retraités décide de rentrer en France « en raison d’un grave problème de santé » et souhaite reprendre possession de sa résidence principale qu’il avait mise en location - afin d’éviter qu’elle ne soit occupée par des squatteurs en leur absence -, à Marseille. À leur retour, les deux septuagénaires trouvent porte close: la locataire refuse de quitter les lieux, rapporte BFM . C’est à ce moment que le cauchemar commence. N’ayant aucune solution de repli, les propriétaires sont contraints de dormir dans leur camping-car. La locataire ne paie plus le loyer depuis plusieurs mois. Pire: les bailleurs ont dû s’acquitter de la dernière facture d’eau, d’un montant de 800 euros.

Cette situation dure depuis plus de deux ans. « Nous sommes des SDF» , se désole Pierre. Pourtant, depuis cinq mois, la locataire est expulsable, selon une décision de justice. À cette époque, les propriétaires pensaient être sortis d’affaire. Mais la suite leur donne tort. Désormais, il s’agit d’obtenir l’accord de la préfecture pour faire intervenir les forces de l’ordre. Le dossier traîne. « Nous suivons l’affaire avec la plus grande attention », affirme la préfecture des Bouches-du-Rhône, citée par BFM, qui promet que la demande des propriétaires sera examinée « dans les meilleurs délais ». Le temps presse. Dans un peu plus d’un mois débute la trêve hivernale . Durant cette période de 5 mois, les expulsions locatives sont interdites. Pierre et Maryse devront patienter jusqu’au mois d’avril 2023.

De quoi inquiéter les propriétaires qui redoutent l’arrivée des nuits fraîches. « L’hiver, il faut trouver des places et des aires. Passer un hiver encore comme ça, pour nous, ce n’est pas possible », redoute Maryse. Si le préfet refuse d’accorder le concours de la force publique, le propriétaire a le droit de réclamer une indemnisation à l’État, comme le prévoit la loi, qui couvre le montant des loyers impayés mais pas des dégâts causés par les locataires. Dans le cas de Pierre et Maryse, ce montant est estimé entre 16.000 et 18.000 euros. « Généralement, le propriétaire reçoit cette indemnisation au bout de 3-4 mois , explique Me Romain Rossi-Landi, avocat en droit immobilier. Tout dépend des préfectures ».

Pas d’expulsion express contre les mauvais payeurs

Cette nouvelle affaire de loyers impayés rappelle celle vécue par Solange qui avait été privée de son bien pendant près d’un an , à cause d’un locataire mauvais payeur. Cette habitante de Coursan, dans l’Aude (11), a pu récupérer sa maison de 100 m², en novembre 2021, avec plus de...30.000 euros de travaux. Une situation qui ressemble à celle vécue par les victimes de squatteurs. À ceci près que les propriétaires sont également privés de loyers. Ces compléments de revenus servent généralement à rembourser leur éventuel crédit ou à payer leur loyer dans le cas où ces propriétaires sont locataires de leur résidence principale . « L’un de mes clients, dont le locataire ne payait plus son loyer, a vu son logement saisi par la banque car il ne pouvait plus rembourser son crédit », raconte un avocat.

Pourquoi les procédures traînent malgré la nouvelle loi, entrée en vigueur en janvier 2021 ? Car elle ne concerne que les squats. Dans le cas de loyers impayés, les propriétaires doivent mener une action en justice qui dure 1 à 2 ans en moyenne et peut coûter plusieurs milliers d’euros. Le gouvernement estime que les locataires mauvais payeurs, contrairement aux squatteurs, sont entrés légalement dans le logement, avec un bail de location. Mais, à l’instar des squatteurs, ils s’y maintiennent illégalement malgré la fin du contrat. Contacté par Le Figaro , le ministère de la Justice n’a pas répondu à notre demande. « Le gouvernement doit raccourcir les procédures judiciaires et exiger que les préfets exécutent sans délai les décisions d’expulsion ordonnées par les juges », conclut Me Romain Rossi-Landi.