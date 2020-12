Des professionnels de l'immobilier livreurs bénévoles pour restaurants

Un réseau immobilier suggère à ses conseillers de se mettre gratuitement à la disposition des restaurateurs pour livrer des repas dans les zones non desservies par les plateformes.

Les professionnels de l'immobilier ont été durement touchés par la crise sanitaire, notamment durant toute la période où les visites étaient impossibles empêchant de finaliser les transactions. Mais leur situation est moins critique que celles des professionnels de la culture ou des restaurateurs, sans perspectives précises de retour à la normale. C'est pour soutenir ces restaurateurs que le réseau immobilier de mandataires Optimhome vient de lancer une opération inédite de soutien en leur faveur.

L'enseigne suggère à ses conseillers (elle en revendique 2000 à travers le pays) de se mettre gratuitement à la disposition des restaurateurs de leur secteur, en zone rurale et dans de petites villes. Dans ces endroits non desservis par les plateformes de livraison à domicile (Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, etc.), ces agents commerciaux peuvent faire office de livreurs bénévoles auprès des établissements qu'ils auront sélectionnés et qui le veulent bien. Une démarche purement volontaire, l'enseigne évaluera d'ici quelque temps comment ses agents indépendants s'en sont emparés. Mais sur les réseaux sociaux l'accueil a été, semble-t-il enthousiaste.

Casser une certaine image

«C'est une opération d'entraide locale, de proximité, souligne Olivier Colcombet, président de Digit RE Group (qui chapeaute notamment les réseaux de mandataires Optimhome et Capifrance). Elle correspond très bien aux relations qu'entretiennent nos conseillers avec leurs commerçants de proximité.» Il reconnaît par ailleurs que c'est une sorte de renvoi d'ascenseur vers ces métiers qui sont de précieuses sources d'information pour dénicher des biens à vendre ou des acheteurs intéressés. Et de façon plus générale, c'est aussi une manière de montrer des professionnels de l'immobilier sous leur meilleur jour. Le grand public les dépeint souvent comme un milieu âpre au gain alors que là le projet est purement désintéressé. Un soutien de travailleurs indépendants à d'autres travailleurs indépendants.