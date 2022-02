Des performances stables ou en hausse pour les SCPI d’Atland Voisin en 2021

La société de gestion Atland Voisin a quelques raisons de se réjouir en ce début d’année : ses 3 SCPI Epargne Pierre, Immo Placement et Foncière Rémusat, après avoir traversé l’année 2020 de façon particulièrement résiliente, affichent pour 2021 des niveaux de distribution stables -pour la première-, voire en hausse -pour les deux autres-. Les 3 véhicules, avec des taux de distribution qui s’étagent de 4,85% à 5,53%, s’inscrivent largement au-dessus de la moyenne du marché des SCPI qui devrait en 2021 être proche du niveau de 2020 (4,18% de TDVM selon l’ASPIM).

Le vaisseau amiral d’Atland Voisin, la SCPI Epargne Pierre, a aujourd’hui une capitalisation de 1,7 milliard € après avoir collecté 388 millions € nets de retraits en 2021 (8% de plus que les 359 millions € de collecte nette de 2020). Le taux de distribution affiché l’année dernière pour cette SCPI est inchangé par rapport à 2020, à 5,36%, soit plus de 100 points de base au-dessus de la moyenne du marché. Pour les associés, l’année 2021 aura été fructueuse puisqu’à cette performance distribuée de 5,36% doit s’ajouter la revalorisation du prix de part de 1,46% effectuée en novembre, portant le rendement global du véhicule à 6,82% ! Il est intéressant de noter par ailleurs que la valeur de reconstitution de la SCPI Epargne Pierre à fin 2020 (celle de fin 2021 n’est pas encore connue) reste supérieure de presque 6% au nouveau prix de part, ce qui peut laisser présager d’éventuelles revalorisations futures. D’autre part, autre bonne nouvelle pour les associés, la SCPI Epargne Pierre a obtenu le label ISR immobilier en mai 2021.

Les SCPI « historiques » d’Atland Voisin sont Immo Placement et Foncière Rémusat, 2 SCPI à capital fixe respectivement spécialisées sur les actifs de bureaux et de commerces, majoritairement en régions.

Immo Placement avait traversé l’année 2020 sans aucun impact pour la distribution versée aux associés, le dividende 2020 de 48€ étant strictement égal à celui de 2019 (TDVM de 5,50% en 2020). L’année 2021 matérialise pour Immo Placement une légère progression de la distribution à 48,24€ par part, soit un DVM de 5,53%, le taux le plus élevé distribué depuis 2015.

Par contraste, la SCPI Foncière Rémusat avait été beaucoup plus affectée en 2020, de par la typologie des actifs immobiliers détenus en portefeuille (92% de commerces): son TDVM avait en effet chuté de 5,31% en 2019 à 4,40% en 2020. Par contraste, l’année 2021 aura été celle de la récupération pour cette SCPI spécialisée avec un rebond important de la distribution. Le DVM 2021 de Foncière Rémusat s’inscrit ainsi à 4,85%, une hausse de 10% par rapport à l’année précédente.

Atland Voisin précise dans son communiqué que pour ces 2 SCPI, « les taux de distribution sont supérieurs à la moyenne attendue du marché. Ils proviennent de résultats en hausse, sans ponction sur les reports à nouveau ni distributions de plus-values, tout en offrant un bon niveau de visibilité sur les résultats 2022. »

D’autre part, la société de gestion note que les valeurs d’achat des parts d’Immo Placement et de Foncière Rémusat restent significativement décotées sur le marché secondaire par rapport à leurs valeurs de reconstitution (de l’ordre de 9% de décote sur les derniers échanges).

Atland Voisin estime que ces beaux résultats obtenus par ses 3 SCPI en 2021 ont été atteints « grâce à la qualité des acquisitions réalisées, dont 400 millions € environ [en 2021] pour la SCPI Epargne Pierre, et au travail de gestion d’actifs pour optimiser le taux d’occupation et de recouvrement des loyers, qui sont revenus à des situations normales par rapport à la période pré-covid. »

« Cette année encore, dans un contexte de crise sanitaire toujours présent, nos résultats affichent une nouvelle fois de très bonnes performances. Face à l’avenir, nous restons vigilants, déterminés et solides sur nos convictions dans nos perspectives de développement. Atland Voisin a trois atouts pour avancer : la résilience et la performance de ses fonds, la satisfaction et la confiance de ses partenaires et clients, la prise en compte des enjeux environnementaux comme l’illustre le label ISR pour Epargne Pierre. Tout cela repose sur l’expertise et l’engagement de toutes nos équipes, que je tiens à féliciter ! » résume Jean-Christophe Antoine, président d’Atland Voisin.

Regardant vers l’avenir, Atland Voisin dessine 4 axes stratégiques de développement pour ses SCPI en 2022 : poursuite des engagements RSE/ISR, renforcement de la diversification d’Epargne Pierre, excellence de la qualité de service, et enrichissement de la gamme de fonds à destination des particuliers comme des institutionnels.