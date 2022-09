Des aides fiscales pour les victimes des incendies

Cet été, plusieurs incendies se sont déclarés en France. Pour les victimes de ces derniers, des aides fiscales vont être mises en place.

Des aides fiscales pour les victimes d'incendies -iStock-D-Keine

2022 : plus de 60 000 hectares partis en fumée

Plusieurs incendies se sont déclarés cette année en Gironde, dans les Bouches-du-Rhône ainsi qu’en Bretagne. Selon le Système européen d’information sur les feux de forêts (EFFIS), au 26 août, 62 023 hectares avaient brûlé en France. On se rapproche ainsi des records des années 1976 et 2003 (environ 88 000 et 73 000 hectares). Bien que l’automne approche, la situation reste inquiétante. Le 12 septembre, la Gironde a de nouveau été touchée. Au moins 3 700 hectares de végétation et forêt ont été détruits à Saumos. Le Gouvernement a annoncé la mise en place d’aides fiscales pour les victimes des incendies.

Création d’une « cellule incendie »

Pour venir en aide aux entreprises, collectivités et particuliers touchés par les incendies, le Gouvernement a annoncé le déploiement d’une « cellule incendie ». En quoi consiste ce dispositif mis en place par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) à la demande du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (Bruno le Maire) et du ministre délégué en charge des Comptes publics (Gabriel Attal) ? Pour commencer, il permet d’informer les particuliers et les professionnels grâce à deux numéros de téléphone : le 0809 401 401 pour les premiers et le 0806 000 245 pour les autres. Ensuite, il inclut un « plan d’accompagnement et de bienveillance fiscale » dédié aux victimes des incendies. La DGFIP explique que ses agents et ceux des URSSAF « délivreront une information générale » sur les diverses mesures mises en place comme : des mesures de bienveillance (pour les personnes/entreprises rencontrant des difficultés financières) ; de possibles dégrèvements (pour les cas de destructions/dommages durables sur la valeur des biens) ; des subventions (aide sociale aux indépendants). Les personnes appelant l’un des numéros seront ensuite dirigées vers le service de gestion local compétent. Un rendez-vous pourra être proposé aux particuliers. Plus concrètement, une suspension des impôts locaux, un délai supplémentaire pour le prélèvement de l’impôt sur le revenu, des reports de paiements, un remboursement plus rapide des crédits de TVA/CICE et une révision à la baisse des valeurs locatives pourront être proposés aux victimes des feux de 2022. L’objectif de cette cellule et des mesures mises en place est de limiter l’impact financier et économique des incendies pour les personnes, collectivités et entreprises touchées par ces derniers.

L’été 2022, deuxième le plus chaud après celui de 2003

L’été 2022 a été particulièrement chaud et sec. Il devient ainsi, en France, le deuxième été le plus chaud après celui de 2003 durant lequel la canicule avait été encore plus intense. À l’échelle européenne, il s’agit de l’été le plus chaud jamais enregistré, un record qui soulève de vives inquiétudes. « On aura à tirer des leçons de ce qui s’est passé et nous ferons évoluer nos moyens d’action et d’anticipation » a indiqué Gabriel Attal, ministre délégué en charge des Comptes publics.