Découvrez les joies du camping architectural avec ces micro-habitations

Un groupe d'artistes et de designer a transformé un parking de Rotterdam en camping hors normes. Toutes ces structures sont fabriquées avec des matériaux de récupération.

Adeptes de l'audace architecturale, des micro-maisons et du recyclage, ce lieu est fait pour vous. Baptisé «Culture campsite» (camping de la culture), L'endroit a été créé par une équipe d'artistes et designers néerlandais qui ont voulu donner une nouvelle vie à un parking du quartier de Delfshaven, à Rotterdam.

L'idée a été de transformer cette zone bétonnée en oasis urbaine durable. Et puisque l'on est à Rotterdam, ville à la pointe de l'architecture où le célèbre cabinet local MVRDV est en tain d'achever un surprenant entrepôt d'œuvres d'art ouvert au public, autant soigner l'architecture de ces étonnants bungalows proposés à la location à la nuit ou pour bien plus longtemps.

Plus petites qu'une «tiny house» mais plus exotique qu'une tente, ces micro-habitations offrent des expériences très différentes mais toutes espèrent sensibiliser leurs usagers de manière ludique et créative au recyclage et au développement durable. «Scuba», qui ressemble à un masque de plongée, a été créé en assemblant deux igloos de plastique où l'on installe habituellement des veaux dans les fermes des alentours. De son côté, le module vert baptisé «Petit pois» a lui aussi une origine agricole et animale puisqu'il est fabriqué avec des abris mobiles destinés à du bétail. Bien isolé, il peut accueillir jusqu'à deux personnes, même par temps froid.

Briques flottantes

Quant à la structure «Briques flottantes», elle peut ressembler à une maison traditionnelle mais en fait ses briques ne se touchent pas, la construction alternant bandes de verre et bandes de briques. Reste aussi une structure hexagonale évoquant un rayon à miel ou encore le dôme communautaire où l'on peut se rassembler et participer à diverses activités. Ne comptez pas trop sur des soirées dansantes ou karaoké, ce sera plutôt des cours de yoga, des leçons de design ou des visites architecturales des alentours. Pour ce qui est des tarifs, comptez autour de 70 euros la nuit pour deux personnes.