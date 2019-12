Découvrez le plus grand ensemble de coliving de France

EN IMAGES - Sur le plateau de Saclay, un immeuble de 35.000 m² accueille 1300 résidents, surtout des étudiants, avec une offre très large de loisirs et de services.

Amateurs de solitude et de stricte intimité, passez votre chemin. La résidence Ecla Campus, installée à Massy-Palaiseau, aux portes du plateau de Saclay en région parisienne, est un peu l'équivalent d'un super-paquebot du logement étudiant. Elle se présente comme le plus grand ensemble de ce type en Europe. Les chiffres donnent d'ailleurs le tournis: l'immeuble occupe 35.000 m² dont 3000 m² d'espaces communs et accueille près de 1300 résidents de 88 nationalités répartis dans 961 logements, du studio au T5, de 18 à 83 m². Pas étonnant que de l'extérieur l'ensemble ressemble à un gros immeuble de bureaux, le permis de construire initial concernait un projet d'immobilier tertiaire.

C'est le holding montpelliérain Grand M Group qui a choisi de miser sur ce nouveau concept: des résidences de très grand format permettant d'offrir un éventail de services et de loisirs bien plus large que ce qui se fait habituellement. Baptisée Ecla, cette marque de résidences de coliving tournée vers les étudiants vient rejoindre les autres filiales du groupe: le promoteur Oceanis, l'enseigne de résidences étudiantes «traditionnelles» Suitétudes et les résidences hôtelières Appart'city. Ouvert partiellement depuis septembre 2018, le premier campus Ecla a désormais atteint sa vitesse de croisière (avec un taux de remplissage de 96%). Il sera rejoint par deux autres unités de format comparable en région parisienne: à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) et Villejuif (Val-de-Marne) avant de s'attaquer aux autres grandes villes universitaires.

Vidéoprojecteurs, gaming et salle de répétition musicale

Alors qu'est-ce que l'élément coliving peut changer par rapport à une résidence classique? Ici, le maître-mot, c'est la communauté. Bien sûr chaque logement est indépendant avec son coin cuisine et sa propre salle de bains mais une multitude d'activités et de services sont inclus dans le loyer. Au rez-de-chaussée, les résidents peuvent se retrouver sur de nombreux (et vastes) espaces communs. Ils disposent par exemple d'un espace Agora réservé aux conférences, aux spectacles à des retransmissions télé voire à de mini-concerts. Le wifi gratuit coule évidemment à flots et un accueil de type conciergerie doit permettre de résoudre les petits tracas du quotidien. À côté de l'espace de restauration, du food truck interne ou du secteur dédié au coworking on trouve une salle de sport entièrement équipée ou encore une immense laverie dont on peut vérifier la disponibilité des machines depuis son appartement sur son smartphone.

Plus rare encore, une salle de jeu d'arcade et une salle dédiée aux jeux en ligne avec une dizaine de postes équipés pour répondre aux attentes de gamers exigeants sont accessibles aux résidents. Quant aux musiciens, ils trouveront une salle de répétition entièrement insonorisée et équipée de nombreux instruments. Et dans les étages, on peut réserver des salles de travail ou de réunion qui semblent remporter moins de succès que les ciné-box. Ces deux salles sont équipées d'écrans géants et de vidéoprojecteurs où chacun peut projeter son film devant une vingtaine de spectateurs, confortablement calés sur des poufs géants. Une cuisine collaborative vient compléter ces équipements, l'occasion d'y suivre des cours de cuisine ou de bénéficier d'un four classique, les logements ne disposant que de plaques de cuisson et de fours à micro-ondes.

Une majorité d'hommes

Un ensemble de prestations qui doivent faire passer la note, assez salée pour le secteur lorsque l'on occupe un studio seul: compter de 700 à 780 euros pour un logement de moins de 20 m². Une manière assez courante de réduire l'addition consiste à partager des logements plus grands à plusieurs (il y a 9 types d'hébergements offrant de 1 à 8 couchages). Dans les logements à 8 (83 m², on reste serrés), la note tombe alors à 391 euros par personne. «Pour ceux qui utilisent vraiment nos services, le tarif est super-compétitif», estime Jacques-Edouard Charret, président d'Ecla Campus qui estime le ticket moyen de ses résidents à 700 euros. Il est vrai que le tarif est un vrai tout compris, sans prestations supplémentaires à rallonge. Seuls le parking, le recours à la laverie, les photocopies et le ménage sont des prestations payantes.

«Notre concept de base est le coliving étudiant mais ce ne sont pas des jeunes fraîchement sortis du lycée, leur âge de moyen est de 24 ans, précise Jacques-Edouard Charret. Nous essayons d'avoir la communauté la plus mixte possible, pour que ce soit un endroit pour faire des rencontres, découvrir d'autres coutumes...» Côté mixité internationale, l'objectif est atteint puisque près des deux tiers des résidents sont étrangers, notamment des Chinois qui représentent à eux seuls 21% des effectifs. Autre ambition: élargir la part des jeunes actifs au-delà des 20% actuels. La mixité homme/femme elle-même est un sujet de préoccupation: les résidents masculins étant légèrement surreprésentés (55%) Ecla compte lancer une opération séduction auprès de la clientèle féminine.