Découvrez la «cuisine sale», cette tendance qui dope la valeur de votre logement

Derrière cette appellation peu ragoûtante se cache une forme d’équipement de plus en plus recherchée dans les intérieurs haut de gamme.

Il y a eu la cuisine fermée puis la cuisine ouverte «à l’américaine», suivie de la cuisine semi-ouverte (ou semi-fermée comme le verre à moitié vide) et voici venu le temps de la «cuisine sale». Que l’on se rassure, cette tendance venue d’outre-Atlantique, popularisée sous le nom de «dirty kitchen» par des décorateurs en vogue, n’a rien à voir avec un laisser-aller sur le ménage pour cette pièce stratégique du logement. Il s’agit tout simplement d’une méthode pour conserver sa «vraie cuisine» propre.

Concrètement, le concept présenté sur le site américain de déco House Beautiful se trouve à mi-chemin entre le cellier et la cuisine de service. Bien plus qu’un simple espace de stockage mais moins ambitieux qu’une cuisine professionnelle tournée vers la réception, cette cuisine «sale» communique directement avec la cuisine «propre». C’est celle où l’on peut laisser s’entasser la vaisselle ou ne pas nettoyer directement le plan de travail recouvert de farine où l’on a préparé ses pizzas.

Retour sur investissement de 80%

Il suffit de se rendre sur les forums d’architecture et de design pour constater que cette cuisine bis suscite bien des envies. «Ces dirty kitchens m’obsèdent désormais... Le projet est placé tout en haut de ma liste d’équipement» , explique une internaute. «J’adore le concept! J’aimerais tellement en avoir une chez moi» , lui répond une autre. Quant à la troisième qui dispose déjà d’une petite cuisine sale, elle regrette: «Il faut vraiment que j’installe une cuisinière dedans et pas seulement un four. C’est là qu’apparaît le bazar dans la cuisine.»

Évidemment, ce genre d’équipement a un coût qui est tout sauf négligeable. Il s’agit tout simplement d’une vraie deuxième cuisine avec ameublement et appareils électroménagers. Selon les décorateurs interrogés par House Beautiful, les prix «bas» démarrent facilement à 45.000-55.000 dollars (41.500 à 50.000 euros). Un investissement lourd à déconseiller à ceux qui n’envisagent pas de rester longuement dans le même logement. Pour les autres, le jeu peut en valoir la chandelle car outre l’agrément que procure cette «dirty kitchen, elle dope la valeur du logement. Selon la plateforme immobilière Zillow , ce type d’équipement génère un retour sur investissement de près de 80%. Pour une belle «cuisine sale» dépassant légèrement les 60.000 euros, on peut ainsi espérer faire grimper la valeur de son bien de 50.000 euros.