Découvrez cinq pépites immobilières à 5 millions d'euros

Changement d'ambiance: après une visite des HLM des beaux quartiers, Le Figaro immobilier vous fait découvrir une sélection de logements de très grand luxe.

Au Figaro immobilier, les semaines se suivent et ne ressemblent pas. Après avoir évoqué dimanche dernier, les HLM que la mairie de Paris inaugurait dans le 8e arrondissement pour rendre ce quartier accessible aux ménages modestes, voici une sélection de biens très peu abordables, y compris pour des personnes gagnant très bien leur vie. Avec un ticket moyen autour de cinq millions d'euros, ces logements d'exception se situent sur le dessus du panier, juste en dessous des trophées que se disputent quelques milliardaires. À défaut de pouvoir vous les offrir, voici l'occasion de rêver devant cinq offres très différentes.

Et si le vrai luxe c'était l'espace? Dans cet exceptionnel appartement de la rue Vieille du Temple proposé à la vente par Lila Salet Immobilier, on retrouve l'authenticité d'un hôtel particulier des années 1700 allié à des volumes incroyables. Toutes les pièces de cet appartement de 220 m² sont vastes (chambre de 30 m², salon qui en fait 64) et quand on sait que la hauteur sous plafond dépasse les 4,1 mètres, forcément on respire. Il ne reste plus qu'à trouver les 5,05 millions pour se l'offrir. Mais si ce qu'il vous faut ce sont les très grands espaces, alors mieux vaut s'éloigner un peu de la capitale et s'offrir un véritable château. Cela tombe bien, Daniel Féau en propose un tout près de Blois pour 4,5 millions d'euros. Ce monument historique édifié en 1636 s'accompagne d'un second petit château, sans compter deux pavillons et des dépendances. L'ensemble développe un total de 4300 m² habitables, 50 pièces, 25 chambres, sans oublier les jardins à la française et 40 hectares de domaine privé et clos...

Plonger dans les couchers de soleil d'Ibiza

Pour ceux qui préfèrent le compromis, ils pourraient envisager cette magnifique maison contemporaine, à deux pas de la capitale. Située à Saint-Cloud, cette propriété de 650 m² proposée à la vente par Sotheby's international realty pour 5,38 millions d'euros, offre des prestations très haut de gamme. Tout a été fait pour disposer d'une belle luminosité et de vue sur le terrain paysager de près de 1500 m². L'occasion de profiter d'une piscine intérieure, d'une salle de gym, d'un sauna ou encore d'une salle de cinéma sans oublier un atelier d'artiste.

Envie d'un chalet? Toujours dans cette tranche de budget cap sur Megève ou le réseau Barnes propose une demeure de 400 m² pour 5,4 millions d'euros. Prestations comparables à la maison de Saint-Cloud (le terrain en moins): piscine intérieure, salle de sport, sauna, jacuzzi et même un dortoir parmi les 6 chambres pour inviter des groupes d'amis. Enfin pour ceux qui veulent voir la mer en permanence et sortir un peu de l'Hexagone, reste cette villa contemporaine à Ibiza que propose Marc Foujols pour 4,95 millions d'euros. Deux étages face à la mer, 5 chambres, vue à 180°, des couchers de soleil à tomber par terre et 30 mn à pied de la plage...