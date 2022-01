Déclin du fonds euros : le fonds euros croissance comme solution ?

(Crédits photo : Unsplash - Adeolu Eletu )

L'assurance vie reste l'un des placements préférés des Français et la collecte en 2021 a été particulièrement importante, portant l'encours total des contrats d'assurance vie à 1 848 milliards d'euros à fin septembre 2021. Le fonds euros qui représente l'essentiel de ces encours voit son rendement baisser depuis plusieurs années. Dans ce contexte, le fonds euros croissance peut présenter une alternative judicieuse pour conserver une certaine performance. Découvrez dans cet article nos explications sur la baisse du fonds euros, les atouts du fonds euros croissance, et ses limites.

Le lent et inéluctable déclin du fonds euros

Rappelons que l'assurance vie est composé de deux poches : le fonds en euros et les supports en unités de compte. Le fonds en euros est principalement investi en obligations (émises par des États ou des entreprises). À fin 2020, le fonds euros classiques était composé de 19 % d'obligations et 9 % d'actions. Au sein de la poche obligataire, 59 % étaient des obligations corporate et 41 % des obligations souveraines ou parapubliques.

Il est garanti en capital. À tout moment, l'investisseur peut retrouver intactes les sommes qu'il y a déposées. Il s'agit donc de la poche sécurisée de l'assurance vie par opposition aux supports en unités de compte qui présentent eux un risque de perte en capital.

Si le fonds en euros représente près des trois quarts des encours des contrats de l'assurance vie, il faut cependant souligner la baisse inexorable de son rendement, passant de 5,3 % en 2000 à 1,3 % en 2020. Il convient toutefois de souligner qu'il s'agit d'une moyenne et que certains fonds présentent une performance supérieure et d'autres une performance inférieure. Malgré tout, la performance reste très faible et la situation ne s'arrangera pas tant que les taux directeurs resteront bas, ce qui selon les dernières déclarations des banque centrales devrait encore perdurer, malgré l'inflation, pendant de longs mois.

La résistance du fonds euros croissance

Il existe toutefois des alternatives au fonds euros classiques qui permettent de bénéficier d'une performance accrue comme par exemple le fonds euros croissance. Les premiers fonds Euro-Croissance sont apparus courant 2014.

Le fonds euros croissance est un fonds en euros comportant une durée de blocage à l'issue de laquelle le fonds est garanti en capital. Le fonds euros croissance est divisé en deux poches, l'une est dédiée à la garantie du capital et la deuxième à la diversification. La répartition entre ces deux poches varie selon la durée de blocage acceptée par l'épargnant. Le capital est garanti tant qu'aucun retrait n'est effectué.

La principale caractéristique du fonds euros croissance est sa vocation à financer l'économie réelle, notamment au travers de l'achat d'actions de small et midcaps et d'obligations émises par des PME. À fin 2020, la composition moyenne du fonds euros croissance était de 60,3 % d'obligations, 35,54 % d'actions, 2,75 de monétaire, 1,6 % d'immobilier.

En 2020, le rendement moyen du fonds euro-croissance s'élevait à 0,1 %, contre 6,5 % en 2019, 3,5 % en 2018 et 3,4 % en 2017 (source : FFA). On voit bien le caractère très irrégulier du rendement de ce type de fonds qui, étant davantage investi sur les marchés financiers, sont très perméables à la volatilité et aux crises. Cependant, sur une période significative, ils doivent permettre de bénéficier d'un rendement attractif, bien plus attractif en tous cas que le fonds euros classique.

Les limites du fonds euros croissance

Le fonds euros croissance présente des inconvénients et particularité à bien prendre en compte au moment de choisir le fonds euros de son contrat d'assurance-vie. Comme vu précédemment, la performance du fonds euros varie considérablement selon les fluctuations des marchés. À ce titre, la performance sur une année n'est pas représentative du rendement du fonds euros croissance qui doit impérativement s'envisager sur le moyen-long terme. Il sera en effet plus judicieux d'anticiper quels sont les rendements à 3, 5, voire 10 ou 15 ans pour juger de la pertinence d'ouvrir ou non un fonds euros croissance.

Second point de vigilance : la durée de blocage des fonds inhérente à ce type de fonds euros. Notez toutefois que la durée de blocage est connue dès la souscription du fonds. Mais cela nécessite donc d'avoir un horizon d'investissement connu à l'avance et surtout une épargne de précaution suffisamment fournie pour que vous n'ayez pas besoin de piocher dans votre fonds euros. Le fonds euros croissance est un support dédié aux investissements de long terme qui permet de valoriser un capital dans la durée.

Enfin, le fonds euros croissance est moins accessible que le fonds euros classique. Encore trop peu d'assureurs le proposent et rare sont les contrats qui permettent de choisir cette enveloppe. On trouve moins de 25 fonds euros croissance commercialisés en France à fin 2020. Avec un encours proche de 3,3 milliards d'euros à fin 2020, ils représentent une part ultra-minoritaire des fonds euros.