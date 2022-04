Déclaration de revenus : les principales nouveautés de cette année

Crédit photo : 123RF

La campagne de déclaration des revenus 2021 est ouverte. Quelles sont les principales nouveautés de cette année ?

Véhicule

Compte tenu de la forte augmentation des prix de l'essence, le barème kilométrique est revalorisé de 10 % (au titre des revenus 2021), pour les salariés qui utilisent leur véhicule pour exercer leur activité professionnelle.

Pour la période du 1er janvier au 24 juillet 2021, le plafond de l'exonération relatif à l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés est relevé de 400 à 500 euros (dont 200 euros au maximum pour les frais de carburant). À compter du 25 juillet 2021, ce montant est porté à 600 euros en cas de cumul forfait mobilités durables / abonnement de transport en commun.

Un crédit d'impôt est accordé pour les dépenses effectuées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 au titre de l'installation de système de charge de véhicules électriques équipant un logement dont le contribuable est propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit, que ce logement soit affecté à l'habitation principale ou secondaire. Le crédit d'impôt est égal à 75 % du montant des dépenses de fourniture et de pose, dans la limite de 300 euros par système de charge.

Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 aux salariés ayant perçu une rémunération brute inférieure à trois fois le SMIC au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite de 1.000 euros. Ce montant est porté à 2.000 euros lorsque la prime est versée par un employeur de moins de 50 salariés ou mettant en œuvre un accord d'intéressement ou ayant conclu un accord de valorisation des métiers des travailleurs de la deuxième ligne.

Dirigeants

Pour les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres lors de leur départ en retraite : l'abattement de 500.000 euros est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024 et le délai de cession des titres est porté à 3 ans au lieu de 2 ans pour les dirigeants faisant valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Réductions et crédits d'impôt

Pinel

Le dispositif Pinel est prolongé jusqu'au 31 décembre 2024 mais les taux de réduction d'impôt sont diminués progressivement. À compter du 1er janvier 2021, le dispositif Pinel est réservé aux investissements réalisés dans des logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif et les logements d'habitat individuel ne sont plus éligibles à la réduction d'impôt.

Dons

Le relèvement à 1.000 euros du plafond des dons au profit d'organismes sans but lucratif qui fournissent des repas ou des soins gratuits à des personnes en difficulté ou qui luttent contre les violences conjugales, ouvrant droit à réduction d'impôt au taux de 75 %, est prorogé pour l'imposition des revenus de 2021.

Le taux de la réduction d'impôt au titre des dons au profit d'associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle est porté de 66 % à 75 % pour les dons et versements effectués entre le 02/06/2021 et le 31/12/2022. Les versements réalisés entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2021 sont retenus dans la limite de 554 euros, ceux consentis avant le 2 juin 2021 ou excédant la limite de 554 euros ouvrent droit à la réduction d'impôt au taux de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Abonnement presse

Un crédit d'impôt pour premier abonnement à la presse d'information politique ou générale, au taux de 30 % est accordé pour les sommes versées entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2022 au titre du premier abonnement à un journal, à une publication périodique au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne.

Services à la personne

Les services rendus à l'extérieur du domicile (accompagnement des enfants sur le parcours entre l'école et le domicile ou sur le lieu d'une activité périscolaire, livraisons de repas ou de courses au domicile d'une personne âgée, handicapée ou atteinte de pathologies chroniques), dès lors que ces activités sont comprises dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à sa résidence, sont éligibles au crédit d'impôt pour l'emploi à domicile. Par exception, les services de téléassistance et visio-assistance souscrits au profit de personnes âgées ou handicapées ouvrent droit au crédit d'impôt même s'ils ne sont pas compris dans un ensemble de services fournis à la résidence.

SOFICA

La réduction d'impôt SOFICA est prorogée jusqu'au 31 décembre 2023 et les dispositions relatives aux investissements éligibles ont été aménagées.

Bois et forêts

La réduction d'impôt pour acquisition de bois ou forêts et le crédit d'impôt pour travaux forestiers sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2022.

Outre-mer

La réduction d'impôt pour travaux dans des logements outre-mer (réhabilitation, confortation contre les risques sismiques ou cycloniques) est prorogée jusqu'au 31 décembre 2023.

PME

Le taux de la réduction d'impôt au titre de la souscription au capital des PME ou des entreprises solidaires d'utilité sociale et de la souscription de parts de fonds d'investissement (réduction Madelin) est porté de 18 % à 25 % pour la période du 9 mai au 31 décembre 2021.

Veuves

À compter de l'imposition des revenus de 2021, les veuves de plus de 74 ans dont le conjoint percevait la retraite du combattant bénéficient également de la majoration d'une demi-part supplémentaire, quel que soit l'âge auquel celui-ci est décédé (avant ou après l'âge de 74 ans).